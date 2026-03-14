Operação com cão farejador desmantela ponto de tráfico em Jaru

Por portalp1.com

Publicada em 14/03/2026 às 10h48

Uma ação rápida da PM, com apoio da equipe do Canil da Polícia Militar, resultou no fechamento de mais um ponto de comercialização de drogas na noite desta sexta-feira (13), no município de Jaru (RO), . A operação foi desencadeada após informações levantadas pelos policiais indicarem que uma residência estaria sendo utilizada como ponto de venda de entorpecentes.

Monitoramento e abordagem

Diante da denúncia, as equipes policiais se deslocaram até o endereço indicado e passaram a monitorar a movimentação no local. Durante a vigilância, os militares observaram movimentação considerada típica do tráfico de drogas, com entrada e saída frequente de pessoas na residência.

Com base nas evidências observadas, os policiais realizaram a abordagem no imóvel.

Cão farejador ajudou a localizar drogas

Durante as buscas no local, foi utilizado o apoio do cão farejador do Canil, que auxiliou os policiais na identificação de substâncias suspeitas.

Na residência, os militares localizaram porções de entorpecentes já fracionadas e prontas para a comercialização, além de quantia em dinheiro e outros objetos relacionados à atividade criminosa.

Todo o material foi apreendido pelos policiais.

Suspeitos foram detidos

Diante da situação de flagrante, os envolvidos foram detidos no local e conduzidos até a UNISP de Jaru, onde foram apresentados juntamente com o material apreendido.

No local, a ocorrência foi registrada e os suspeitos ficaram à disposição da Justiça para as providências legais.

Combate ao tráfico

A Polícia Militar destacou que a ação faz parte do trabalho contínuo de combate ao tráfico de drogas no município, que busca identificar e desarticular pontos de comercialização de entorpecentes.

Segundo a corporação, operações como essa são fundamentais para reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança da população, retirando de circulação drogas e interrompendo atividades criminosas.