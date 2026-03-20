Obra da Ciretran de Ji-Paraná avança e reforça investimentos do governo de Rondônia na modernização do atendimento

Por Luciane Gonçalves

Publicada em 20/03/2026 às 16h04

A obra de reforma e modernização da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Ji-Paraná segue avançando. O investimento, superior a R$ 2,8 milhões é realizado pelo governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) e integra o pacote de reestruturação das unidades em todo o estado, com foco na melhoria dos serviços prestados à população. Com as obras em ritmo acelerado, o projeto contempla a renovação total da unidade, com melhorias estruturais, modernização dos ambientes e adequações que buscam proporcionar mais conforto, segurança e eficiência, tanto para servidores quanto para usuários.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos fazem parte de um planejamento estratégico para aprimorar o atendimento público em todas as regiões do estado. “Estamos promovendo uma transformação nas Ciretrans, viabilizando espaços mais modernos, seguros e adequados para atender bem o cidadão e valorizar os servidores”, ressaltou.

Na última terça-feira (17), durante visita técnica para acompanhar o cronograma de execução do projeto, o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha reforçou a força-tarefa para que a nova Ciretran de Ji-Paraná atenda aos anseios dos usuários. “Estamos trabalhando para oferecer melhores condições de trabalho servidores e, principalmente, garantir um atendimento moderno e eficiente para a população de Ji-Paraná”.

Visita técnica acompanha o cronograma de execução do projeto em Ji-Paraná

MELHORIAS ESTRUTURAIS

A reforma contempla uma série de intervenções que vão desde o reforço na segurança da unidade, com implantação de guarita, controle de acesso e sistema de monitoramento até a modernização completa da estrutura física. O projeto inclui ainda melhorias na acessibilidade, com construção de calçadas adequadas, urbanização do entorno, novo paisagismo, substituição da cobertura por estrutura metálica com telhas termoacústicas, além da atualização das instalações elétricas, hidráulicas e de dados.

Melhorias nos ambientes internos, com requalificação dos espaços de atendimento ao público, construção de fosso de vistoria veicular, modernização do layout e adequação às normas de segurança, também estão em execução, incluindo sistemas de prevenção e combate a incêndio.

O engenheiro civil responsável pela execução da obra, William Barbosa Orlandini, destacou que os serviços já avançaram para fases importantes da execução e, que neste momento as etapas estruturais estão em fase de conclusão, com acabamentos iniciados e com as próximas fases voltadas à finalização das instalações e dos detalhes em pleno andamento.

Servidor do Detran-RO desde 1988, Sivaldo Maciel Moura também destacou o importante papel da obra para o município. “Essa é uma grande evolução para Ji-Paraná, que merece uma obra como essa. É uma grande estrutura, muito boa. Nós, servidores estamos ansiosos para receber e trabalhar nesse prédio novo e moderno.”