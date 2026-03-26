Novos veículos para Segurança Pública de Rondônia vão ampliar proteção policial e reforçar combate ao crime

Por Priscila de Souza

Publicada em 26/03/2026 às 16h11

Com o objetivo de reforçar a Segurança Pública no estado, o governo de Rondônia investiu um total de R$ 16.340.580,00 (dezesseis milhões, trezentos e quarenta mil, quinhentos e oitenta reais), na aquisição das primeiras viaturas semi-blindadas, neste primeiro momento, foram adquiridos 46 (quarenta e seis) veículos do tipo SUV – Sport Utility Vehicle (Veículo Utilitário Esportivo), de grande porte, com blindagem parcial — conhecidas como “viaturas escudo”. A iniciativa integra um conjunto de investimentos estratégicos realizados pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), intensificando o aparelhamento das forças policiais, valorizando os profissionais e modernizando as estruturas operacionais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as viaturas chegam para fortalecer diretamente a atuação policial nas ruas. “São equipamentos que aumentam a capacidade de resposta das forças de segurança, reduzem riscos nas ocorrências de maior complexidade e elevam o nível das nossas operações no enfrentamento ao crime,” ressaltou.

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Bernardo Vital, a previsão é que as viaturas cheguem ao estado ainda no mês de abril. “Antes da entrega, todo o processo passou por rigorosos critérios técnicos. A comissão da Sesdec realizou a validação do protótipo, além de acompanhar os testes balísticos. Também foram realizados testes dinâmicos em pista, com a participação da equipe da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça,” explicou.

Os veículos foram planejados para operar na linha de frente, oferecendo maior segurança aos policiais que atuam diuturnamente no combate ao crime organizado, em operações de alto risco e em áreas consideradas sensíveis. Com tecnologia adequada para situações críticas, os blindados ampliam a capacidade de resposta das forças de segurança, garantindo mais eficiência nas ações e preservação de vidas.

A entrega será consolidada como um avanço importante para a segurança pública, pois proporciona mais proteção às equipes policiais, reduzindo riscos operacionais e aumentando a confiança nas ações. Além disso, permite o acesso com maior segurança em áreas de conflito, fortalecendo a presença do Estado onde ela é mais necessária.