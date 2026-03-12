Nova plataforma de mobilidade urbana “Leva Eu” chega a Porto Velho com foco na valorização de motoristas e passageiros

Por Assessoria

Publicada em 12/03/2026 às 13h50

PORTO VELHO, RO – O cenário da mobilidade urbana em Porto Velho ganha um novo protagonista nesta sexta-feira (13). A Leva Eu , plataforma de transporte por aplicativo, realiza seu evento oficial de lançamento com a proposta de humanizar a relação entre tecnologia e transporte na capital rondoniense.

Diferente das grandes plataformas internacionais, a Leva Eu nasce com um DNA local, focado em resolver dores específicas da região. Entre os diferenciais da marca, destacam-se a política de taxas mais justas para os motoristas parceiros e um protocolo de segurança reforçado para os passageiros.

“Nossa missão é mostrar que a tecnologia pode ser eficiente, mas o atendimento deve ser humano. Queremos que o motorista se sinta parceiro e o passageiro se sinta em casa”, afirma Letícia Gabriela Cruz Nalin, responsável pela marca.

O lançamento oficial contará com uma ação de adesivação de veículos, cadastro presencial de novos parceiros e a apresentação da nova identidade visual da marca, que promete modernizar o fluxo de transporte na cidade.

SERVIÇO:

O que: Lançamento oficial da Leva Eu Mobilidade Urbana

Quando: Sexta-feira, 13 de março, das 10h e 15h.

Onde: Av. Jorge Teixeira, nº 2619 - B, Bairro Liberdade.

CONTATO PARA MAIS INFORMAÇÕES: Letícia Nalin - 69 98453 0862 | Georgia Gusmão 69 99331 1336