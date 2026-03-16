Netanyahu volta a postar

Por G1

Publicada em 16/03/2026 às 16h16

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu publicou, nesta segunda-feira (16), em sua conta no X, mais um vídeo em que "prova estar vivo", depois que outros dois foram acusados de terem sido feitos com ferramenta de inteligência artificial.

No vídeo, Netanyahu aparece ao ar livre fazendo fotos e interagindo com outras pessoas. Na publicação, o primeiro-ministro conversa, brinca com um cachorro que está ali, faz um comentário elogioso a Jerusalém e alerta as pessoas que ali estão para que se protejam.

"Às vezes também dá para sair um pouco, respirar um pouco de ar. Só que sempre, sempre é preciso ter um abrigo por perto", diz ele ao final do vídeo.

No entanto, internautas seguem dizendo tratar-se de inteligência artificial. Em outra publicação que foi acusada de usar IA, o primeiro-ministro apareceu em uma cafeteria rebatendo os mesmos boatos, que foram tratados como piada por ele e seus assessores.

No vídeo, Netanyahu aparece pedindo um café enquanto conversa com a pessoa que está filmando.

"Acho que estão dizendo na internet que você está morto", diz a pessoa não identificada para o primeiro-ministro. "Eu adoro café. Sabe de uma coisa? Eu adoro o meu povo, o comportamento deles é fantástico. Você quer contar o número de dedos?", responde Netanyahu à provocação.

No mesmo vídeo, ele também alertou com relação à necessidade dos israelenses se protegerem durante bombardeios. Ele também mostra as duas mãos, com cinco dedos cada, a fim de afastar os boatos de sua morte.

"Estamos fazendo coisas que não posso compartilhar no momento, mas estamos agindo, atingindo o Irã com muita força, inclusive hoje, e também continuando no Líbano", disse o primeiro-ministro.

Nesta segunda, as Forças Armadas de Israel negaram que o país esteja ficando sem interceptores de mísseis. Em conversa com jornalistas, o porta-voz militar Nadav Shoshani disse que o Irã está disparando muito menos mísseis contra o território israelense do que em outros momentos nos últimos dois anos de guerras regionais, e que o país está preparado "para um combate prolongado".

O tenente-coronel ainda acrescentou que não tem conhecimento de nenhum "problema urgente" com o estoque de interceptores, e que Israel está preparado para uma "ameaça maior".