Netanyahu quer provar que está vivo, mas imagens deixam mais dúvidas

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 17/03/2026 às 15h49

Depois de se ter especulado sobre a sua morte, Benjamin Netanyahu tem publicado vários vídeos que comprovam que afinal está vivo e bem de saúde.

O primeiro vídeo compartilhado mostrava o primeiro-ministro de Israel bebendo café e afirmando de forma sarcástica que estava "mortinho... por um café".

Já esta segunda-feira (16), houve uma nova imagem compartilhada. Desta vez, Netanyahu surgia ao ar livre tirando fotografias em Jerusalém, interagindo com várias pessoas e brincando com um cão.

Porém quanto mais se esforça por provar que está vivo, mais especulações têm surgido sobre se os vídeos que compartilha são reais. Isto porque os internautas, especialistas em estar atentos ao mais ínfimo detalhe, têm detectado pequenos erros que os leva a crer que os vídeos podem não ser reais.

Vídeo bebendo café

No primeiro vídeo, por exemplo, Netanyahu faz questão de mostrar as mãos, para provar que tem cinco dedos em cada uma delas e que as imagens são reais. Este detalhe está relacionado com o facto de se ter propagado a ideia de que, em um vídeo dias antes, numa coletiva, o israelense surgia com um dedo a mais, o que levava muitos a suspeitarem que as imagens tinham sido criadas com Inteligência Artificial (IA).

Porém, ao tentar desmistificar essa ideia, o governante acabou por aumentar os rumores. É que no mesmo vídeo, Netanyahu culmina dando um gole num café. Porém, ao baixar o copo, percebe-se que o nível de café no copo mantém-se o mesmo.

Roupa repetida em novo vídeo

Entretanto, na segunda-feira um novo vídeo foi compartilhado. Neste, Netanyahu surge ao ar livre tirando fotografias ao lado de duas jovens em Jerusalém.

"Às vezes, também dá para passear um pouco, respirar um pouco de ar. Só que é sempre preciso ter um abrigo por perto", referiu no final do vídeo.

Porém, aquilo que se destaca o fato dele estar precisamente com a mesma roupa que ostenta no vídeo do dia anterior. Além disso, em questões de segundos, uma aliança aparece e desaparece da mão dele.

Os detalhes tem levado os internautas a supor que os vídeos foram filmados no mesmo dia, e que poderão ser mais uma vez uma prova de que Israel está difundindo vídeos falsos ou manipulados.

Teorias da morte de Netanyahu

Os rumores da morte de Netanyahu começaram a se desenvolver na sexta-feira, quando um vídeo compartilhado pelo Gabinete de Comunicação do Governo de Israel mostrava o primeiro-ministro com seis dedos.

De imediato começou a falar-se que as imagens tinham sido criadas com Inteligência Artificial, e isto acontecia porque o homem teria sido morto num ataque iraniano. As alegações ganharam intensidade quando o homem não participou, no sábado, na reunião de segurança do país.

Vale lembrar que a guerra no Médio Oriente subiu de tom há cerca de duas semanas, quando os Estados Unidos e Israel lançaram uma operação conjunta contra o Irã, que respondeu de imediato. Apesar de inicialmente se ter alegado que seria uma guerra curta, facto é que o Irã tem feito frente ao inimigo e diz-se preparado para resistir durante o tempo que for necessário.