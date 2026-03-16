Netanyahu ironiza boatos sobre morte e diz estar “mortinho por café”

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 16/03/2026 às 10h53

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou neste domingo um vídeo no qual ironiza os rumores que circularam no Irã sobre sua suposta morte. Nas imagens, ele aparece dizendo que está “mortinho por um café”.

A gravação, feita nos arredores de Jerusalém, teve a autenticidade verificada pela agência Reuters. No vídeo, Netanyahu conversa com um assessor que menciona os boatos sobre sua morte. Em resposta, o premiê faz um trocadilho.

Segurando uma xícara, ele afirma que está “mortinho por um café” e acrescenta que também está “louco” pelo povo israelense.

De acordo com a Reuters, os rumores de que Netanyahu estaria ferido ou morto foram divulgados por veículos de comunicação estatais do Irã.

A tensão no Oriente Médio aumentou nas últimas duas semanas, após Estados Unidos e Israel lançarem uma operação conjunta contra o Irã. Teerã respondeu imediatamente, ampliando o conflito na região.

A escalada afetou vários países vizinhos e levou muitas pessoas a retornarem aos seus países de origem. Para Portugal, centenas de cidadãos regressaram, em meio a voos cancelados e atrasos.

Durante os ataques contra o Irã, o líder supremo do país, Ali Khamenei, morreu. O cargo foi assumido por seu filho, Mojtaba Khamenei. Até agora, porém, o novo líder não apareceu publicamente: seu único pronunciamento foi transmitido pela televisão estatal iraniana, o que levantou dúvidas sobre seu estado de saúde. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que ainda não há provas de vida do sucessor.