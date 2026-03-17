Netanyahu envia mensagem de ano novo persa a iranianos e fala de recomeço para o Irã:

Por G1

Publicada em 17/03/2026 às 10h56

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, divulgou nesta terça-feira (17) um novo vídeo em que deseja feliz ano novo persa a iranianos e fala de um recomeço para o país.

👉Amplamente celebrado no Irã, o ano novo persa, também conhecido como Norwuz, ocorre entre os dias 20 e 21 de março, marcando o início da primavera, e, na ocasião, iranianos costumam fazer festas e sair às ruas.

O premiê israelense aproveitou a proximidade da data e enviou uma mensagem direcionada a cidadãos iranianos, com quem seu governo tenta frequentemente dialogar. No vídeo, com legendas em persa, ele fala de "um novo começo" para o povo iraniano e diz que "o bem triunfará sobre o mal neste ano".

"Ao bravo povo do Irã, desejo a vocês — como faço todos os anos — um feliz período de festas, começando com o festival das luzes. Ele simboliza a antiga crença do povo iraniano de que a luz triunfará sobre as trevas e o bem triunfará sobre o mal neste ano", diz Netanyahu.

"Aproveito esta oportunidade para desejar a todos um feliz Nowruz — um ano de liberdade e novos começos. Desejo esperança a todos os meus queridos amigos".

Prova de vida

Na segunda-feira (16), Netanyahu publicou mais um vídeo em que "prova estar vivo", depois que outros dois foram acusados de terem sido feitos com ferramenta de inteligência artificial.

No vídeo, Netanyahu aparece ao ar livre fazendo fotos e interagindo com outras pessoas. Na publicação, o primeiro-ministro conversa, brinca com um cachorro que está ali, faz um comentário elogioso a Jerusalém e alerta as pessoas que ali estão para que se protejam.

"Às vezes também dá para sair um pouco, respirar um pouco de ar. Só que sempre, sempre é preciso ter um abrigo por perto", diz ele ao final do vídeo.