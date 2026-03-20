Netanyahu diz que Israel não atacará refinaria do Irã após ligação de Trump

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou nesta quinta-feira (19) que Israel não atacará o principal campo de gás do Irã após telefonema feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Netanyahu reiterou que agiu sozinho ao atacar campo de gás iraniano de South Pars. Em retaliação, o Irã atacou a infraestrutura de energia no Qatar e em todo o Oriente Médio, marcando a maior escalada na guerra de quase três semanas dos EUA e Israel contra o Irã.
Trump ficou irritado com ataque de Israel. Na noite de ontem, o republicano disse em uma publicação na rede social que Washington "não sabia nada sobre esse ataque em particular" e que Israel não atacaria mais o campo de gás, a menos que o Irã atacasse novamente o Qatar.
