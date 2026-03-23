Netanyahu diz que discutiu com Trump possível acordo e vai continuar ataques contra Irã e Líbano

Por G1

Publicada em 23/03/2026 às 15h46

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira (23) que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, Trump acredita que os avanços militares conjuntos possam abrir caminho para um acordo que proteja os interesses de Israel, mas prometeu continuar os ataques no Irã e no Líbano.

"O presidente Trump acredita que existe a possibilidade de aproveitar os enormes avanços das Forças de Defesa de Israel (FDI) e do Exército americano para alcançar os objetivos da guerra por meio de um acordo, um acordo que salvaguardará nossos interesses vitais", afirmou Netanyahu em uma declaração em vídeo divulgado por seu gabinete.

"Ao mesmo tempo, continuamos os ataques tanto no Irã quanto no Líbano", acrescentou.

A declaração foi feita pouco depois de Trump afirmar que há diálogo em andamento entre seu governo e autoridades iranianas para encerrar o conflito no Oriente Médio.

Em contrapartida, o Irã negou mais cedo que haja qualquer negociação.

Veja abaixo o que disseram Trump e Irã no fim de semana e nesta segunda:

Na noite de sábado (20), Trump deu um ultimato no Irã e ameaçou destruir as usinas de energia do país caso o Estreito de Ormuz não fosse reaberto em 48 horas.

Ainda no sábado, o Irã respondeu que qualquer ataque à infraestrutura de energia do país resultaria em represálias diretas.

Às 8h23 desta segunda (horário de Brasília), Trump anunciou em suas redes sociais uma pausa de 5 dias em ataques à infraestrutura energética do Irã e afirmou ter tido "conversas muito boas" no fim de semana com lideranças iranianas.

Menos de 1 hora depois, agências de notícias estatais iranianas negaram que existam negociações em curso.

Pouco antes das 11h, Trump foi questionado por repórteres sobre as negociações e reafirmou que há um diálogo em curso. (leia mais abaixo)

Entre 12h e 13h, mais autoridades iranianas negaram que haja negociações, entre elas, o influente presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf. "Notícias falsas estão sendo utilizadas para manipular os mercados", afirmou.

Cerca de duas horas depois, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que conversou com Trump sobre um possível acordo com o Irã.

'Eles que nos ligaram', diz Trump

Trump afirmou a repórteres que o diálogo em andamento traz uma grande chance de acordo, disse que o Irã concordou em se comprometer a não desenvolver armas nucleares e que foram autoridades iranianas que procuraram a Casa Branca para o diálogo.

"Eles que (nos) ligaram. Eu não liguei (para eles)", disse Trump.

O republicano alegou que provavelmente há uma falta de comunicação interna no governo do Irã por conta dos recentes ataques dos EUA e de Israel.

O norte-americano disse ainda que a conversa não é tratada com o atual líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, escolhido para substituir seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, morto por um ataque de Israel. Trump afirmou não reconhecer Mojtaba como novo líder e disse que as negociações tratarão de uma nova liderança para o Irã.