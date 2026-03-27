“Não quero confusão com ninguém”, afirma Marcos Oliveira ao se desculpar após críticas ao Retiro dos Artistas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/03/2026 às 10h59

Após a repercussão de declarações sobre o Retiro dos Artistas, o ator Marcos Oliveira publicou um vídeo nas redes sociais para esclarecer o episódio e pedir desculpas. Ele afirmou que não teve a intenção de ofender e que atravessava um período de fragilidade emocional quando concedeu a entrevista que originou a polêmica.

Morando na instituição desde abril de 2025, o artista explicou que os trechos divulgados nas redes sociais não representam a totalidade da conversa concedida à Revista Veja no início do ano. “Eu estava em um momento de muita angústia, passando mal... Vim pedir desculpa, que essa não é a minha intenção de ofender ninguém”, disse.

No pronunciamento, ele também mencionou questões de saúde e afirmou que ainda enfrenta limitações físicas, o que contribuiu para o tom das declarações. Segundo o ator, suas falas refletiam sentimentos pessoais daquele momento e não uma avaliação generalizada sobre os demais moradores do local.

Na legenda da publicação, Marcos Oliveira reforçou que partes da entrevista foram recortadas e interpretadas fora de contexto. Apesar disso, reconheceu que errou e reiterou o pedido de desculpas. Ele ainda destacou que foi acolhido com respeito e demonstrou gratidão pela estrutura oferecida pelo Retiro.

A controvérsia teve início após a divulgação de trechos da entrevista, em que o ator apontava incômodos na convivência, como falta de privacidade e críticas a comportamentos dentro da instituição. Em resposta, o Retiro dos Artistas afirmou que as declarações não refletem a realidade da maioria dos residentes, embora reconheça que a adaptação a situações de vulnerabilidade pode gerar percepções distintas.