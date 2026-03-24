Mutirão retira toneladas de resíduos do Igarapé Gaúcho em celebração ao Dia Mundial da Água em Ariquemes

Por Assessoria

Publicada em 24/03/2026 às 14h26

Em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, o bairro Apoio Social foi palco de uma mobilização intensiva para a recuperação ambiental de um dos seus principais recursos hídricos. Unindo esforços um mutirão de limpeza no Igarapé Gaúcho transformou a celebração em trabalho prático, retirando do leito e das margens objetos que ameaçam a biodiversidade e a saúde pública.

A ação contou com a participação do programa de voluntariado da Águas de Ariquemes e foi coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jamari, Bombeiros Civis e o Lions Club.

“Temos acesso à água tratada, rede de esgoto avançando, mas precisamos zelar no cuidado aos recursos hídricos. Durante as atividades aqui tiramos vários volumes de resíduos desde coisas pequenas, como tampas de garrafa, a objetos como geladeiras e ventiladores. Nós conversarmos com os moradores do entorno para levar essa educação ambiental que é fundamental para conscientizar e preservar a natureza”, afirmou Tânia Olinda, analista de responsabilidade social da Águas de Ariquemes.

As imagens da coleta impressionaram os voluntários. Em apenas duas horas, foram retirados itens como roupas, restos de eletrodomésticos e grande volume de lixo doméstico reciclável.

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, Vilmar Ferreira, destacou que, embora a Sema realize esses mutirões de forma recorrente, a solução definitiva depende da mudança de comportamento dos cidadãos. Segundo ele, a ação visa mitigar o impacto, mas o foco deve ser a eliminação do descarte irregular.

“É muito triste a gente ter que fazer uma operação dessa e mais triste ainda a gente ter que refazer uma operação dessa, ano após ano. Então a mensagem que fica para a comunidade do entorno a esse igarapé que é importante que tenhamos consciência para cuidar da água que é tão importante e abundante na nossa região”, enfatizou Vilmar.

Além da limpeza, o mutirão contou com uma frente educativa. Voluntários da Águas de Ariquemes percorreram as residências vizinhas ao igarapé distribuindo panfletos informativos. O objetivo foi dialogar com os moradores sobre a relação direta entre o descarte correto de resíduos e a saúde da própria comunidade, prevenindo doenças e a degradação do ecossistema local.

A vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jamari, que participou da ação educativa, destacou a importância da conscientização.

“Nosso objetivo é mais que limpar e falar sobre o dia mundial da água, é levar a mensagem que temos uma grande estrutura, coleta seletiva, ecopontos para destinação correta do lixo. A gente quer levar isso, vamos colaborar, vamos juntos fazer diferente”, afirmou a engenheira ambiental e sanitarista Thalita Albuquerque.