Município reforçar de prevenção e combate a queimadas diante de alerta climático para 2026

Por Assessoria

Publicada em 17/03/2026 às 14h52

A Prefeitura de Pimenta Bueno realizou uma reunião entre a Defesa Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para tratar de ações de prevenção, fiscalização e mitigação de queimadas e incêndios florestais no exercício de 2026.

O encontro foi motivado por alertas de órgãos de controle e instituições climáticas, em atendimento à demanda apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que orienta os municípios a adotarem medidas preventivas diante da possibilidade de formação de um novo fenômeno El Niño a partir de meados de 2026, com intensidade moderada a forte e impactos diretos na região amazônica.

As projeções indicam um cenário de alto risco ambiental, com estiagem prolongada, redução dos níveis dos rios e ondas de calor intensas, fatores que aumentam significativamente a incidência de queimadas e incêndios florestais.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias conjuntas para intensificar o monitoramento, fortalecer a fiscalização e ampliar as ações de conscientização junto à população, especialmente no período mais crítico de seca.

A Administração Municipal reforça que a colaboração da população é fundamental, evitando queimadas e denunciando práticas irregulares, contribuindo assim para a preservação ambiental e a proteção da saúde pública.

A prevenção segue sendo a principal ferramenta para minimizar impactos e garantir mais segurança e qualidade de vida para todos.