Multidão acompanha funeral de Ali Larijani, chefe de segurança do Irã morto por Israel

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 18/03/2026 às 10h26

Uma multidão foi às ruas de Teerã na manhã desta quarta-feira (18) para participar do cortejo fúnebre em homenagem ao chefe de segurança iraniano Ali Larijani e ao comandante da organização Basij, Gholamreza Soleimani, ambos mortos em ataques aéreos israelenses.

Também estão sendo homenageados os marinheiros que morreram no navio da Marinha iraniana atacado pelos EUA perto do Sri Lanka na semana passada.

Ali Larijani era o chefe do Conselho Supremo de Segurança do Irã e um dos homens mais importantes do regime iraniano.

Segundo a mídia israelense, Larijani foi atacado junto com seu filho em um apartamento que usava como esconderijo.

O chefe de segurança do Irã é mais um nome poderoso do regime iraniano morto por Israel na guerra, que começou no dia 28 de fevereiro, com bombardeios em parceria com os Estados Unidos. O líder supremo Ali Khamenei morreu no primeiro dia de ataques.

Acompanhe em TEMPO REAL as notícias da guerra contra o Irã

Assista também no

Carregando

00:00/00:00

Minimizar vídeo

Veja os vídeos que estão em alta no g1

O Irã confirmou a morte de Larijani na noite de terça-feira (17).

"O mártir Ali Larijani, um dos funcionários mais proeminentes e prudentes do país, foi alvo de ataques aéreos americanos e sionistas na casa de sua filha, na região de Pardis, juntamente com seu filho, um de seus assessores e um grupo de guarda-costas, e foi martirizado", disse a agência Fars, em uma nota de pesar.