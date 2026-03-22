Mulheres debatem o protagonismo feminino no Elas por Elas, promovido pelo Movimento Mulheres Progressistas

Por ascom

Publicada em 22/03/2026 às 09h40

Foi um sucesso o evento Elas Por Elas, promovido pelo Movimento Mulheres Progressistas, na tarde/noite deste sábado (21), na sede do Progressistas em Porto Velho. Mais de 100 mulheres participaram dos debates e atividades, discutindo o fortalecimento da presença feminina na política e na tomada de decisões nos partidos e na sociedade.

A presidente estadual do Progressistas e pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina, destacou que, embora seja maioria do eleitorado, as mulheres ainda relutam em ocupar espaços na política.

“Foi uma luta conquistarmos o direito ao voto. Hoje, somos a maioria do eleitorado, estamos cada vez mais ocupando espaços na sociedade, pois a mulher pode ser o que ela quiser. Mas, mesmo com a garantia de um terço das vagas nas candidaturas proporcionais destinadas às mulheres, ainda é baixa a presença feminina nos espaços políticos. E isso precisa mudar”, relatou.

A presidente do PP Mulher em Porto Velho, Rayane do Agro, reforçou que as mulheres estão preparadas para qualquer missão. “Nós temos a capacidade de realizarmos várias funções e todas com excelência, pois temos sensibilidade e gostamos de tudo bem feito. Acredito que momentos como este, ajudam a despertar nas mulheres o sentimento de participação política, de se engajar mais”, completou Rayane, que é pré-candidata nessas eleições.

A professora Agna Souza, também pré-candidata, avaliou que promover o protagonismo feminino na política e na sociedade, contribui para a construção de um futuro mais justo e representativo.

“Precisamos de uma presença feminina a cada dia maior, e isso não significa tirar o espaço dos homens, mas ocupar o que também é nosso por direito. Ainda temos muito a conquistar e essa é uma construção coletiva, que deve ser feita por nós mulheres”, acrescentou Agna.