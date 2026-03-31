Mulher tem casa atacada a tiros por ocupantes de carro na zona sul

Por Newsrondonia.com

Publicada em 31/03/2026 às 09h15

O atentado a tiros ocorreu na noite de segunda-feira (30), na Rua Mister Mackenzie, bairro Cidade do Lobo, zona sul de Porto Velho.

Uma mulher contou que havia acabado de chegar em casa quando viu que tinha dois homens dentro de um carro modelo Honda Fit em frente ao imóvel.

Em seguida, o passageiro desceu e perguntou se na residência morava um homem, sendo negado pela moradora que logo depois entrou no imóvel. Pouco depois, a vítima escutou um barulho de tiro, viu o veículo saindo em alta velocidade do local, e uma perfuração no portão.

A moradora disse não conhecer os suspeitos e nem a motivação do ataque. A PM foi acionada para fazer o registro da ocorrência.