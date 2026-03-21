Mulher é presa pela Polícia Militar acusada de tráfico de drogas

Por News Rondônia

Publicada em 21/03/2026 às 09h15

Uma mulher de 41 anos, identificada pelas iniciais D.V.J., foi presa em flagrante por tráfico de drogas na Rua Constelação, bairro Flamboyant, em Porto Velho. A ação, ocorrida nesta sexta-feira (20), foi desencadeada pela Polícia Militar com apoio da equipe Força Total 02.

Após informações do serviço de inteligência sobre o funcionamento de uma “boca de fumo” e a possível presença de um foragido armado no local.Ao chegarem ao endereço, os policiais flagraram a suspeita tentando comercializar entorpecentes com uma ciclista, que segurava uma nota de R$ 50,00.

Ao perceber a presença da viatura, a moradora tentou se desfazer de objetos e correu para o interior do imóvel, alegando posteriormente que teria ido buscar um açaí, versão que foi descartada pelos agentes. Durante a varredura autorizada na residência, o foragido mencionado na denúncia não foi localizado.

Foram apreendidos dois invólucros de crack em uma caixa no corredor e outras 27 porções da mesma droga sobre uma estante no quarto. Pressionada pelo flagrante, a mulher confessou que vendia cada porção por R$ 10,00 e entregou espontaneamente uma porção maior de maconha que estava escondida sobre a geladeira.

Além dos entorpecentes, a polícia localizou um documento de identidade falso, contendo a foto da suspeita mas dados de outra pessoa, o que agravou a situação jurídica da detida. A suspeita detalhou aos policiais que mantinha contato com fornecedores via celular para coordenar a reposição do estoque de drogas.

Na residência, também foram apreendidos R$ 250,00 em espécie, provenientes das vendas do dia, e um aparelho celular que passará por perícia para identificar outros integrantes da rede de tráfico. A usuária abordada em frente à casa confirmou que estava no local para adquirir entorpecentes.

Diante dos fatos, a mulher de 41 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde responderá pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso.