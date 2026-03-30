Mulher é presa após tentar incendiar casa com parente dentro

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 30/03/2026 às 08h30

Na noite deste domingo, 29 de março de 2026, uma mulher foi presa após tentar incendiar uma residência localizada na rua Ivan Máximo Alves, ao lado da Escola Estadual Genival Nunes, no setor 9, bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com as informações apuradas, o imóvel pertencia à mãe da suspeita, já falecida, e teria sido deixado como herança para ela e o irmão.

A mulher havia autorizado que um sobrinho residisse no local, porém, recentemente, teria mudado de decisão por motivos desconhecidos e alegando atrasos nos pagamentos das taxas de água.

Ainda conforme relatos, a suspeita foi até a residência, invadiu o imóvel e, portando um litro de álcool, lançou o líquido inflamável sobre o sobrinho e também sobre um colchão em um dos quartos. Em seguida, teria ordenado que o jovem deixasse o local, sob ameaça de ser incendiado junto com a casa.

O sobrinho conseguiu sair rapidamente da residência. Na sequência, a mulher ateou fogo no colchão, iniciando um princípio de incêndio.

Vizinhos e familiares perceberam a situação e agiram rapidamente, conseguindo conter as chamas antes que o fogo se alastrasse e antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militares, que destinou uma unidade de resgate e um caminhão de combate a incêndio.

A Polícia Militar foi acionada e duas guarnições se deslocaram até o endereço, realizando a prisão da suspeita em flagrante delito, ainda no local dos fatos.

Ela poderá responder por crimes como incêndio criminoso, invasão de domicílio e até tentativa de homicídio, a depender do enquadramento a ser definido pela autoridade policial de plantão.

A ocorrência deverá ser registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para providências cabíveis da Polícia Civil.