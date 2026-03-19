Mulher é encontrada sem vida dentro de casa em Machadinho

Por machadinhoonline

Publicada em 19/03/2026 às 09h00

Uma ocorrência de forte impacto nesta quarta-feira (18). Poliana Santos Gonçalves foi encontrada sem vida dentro da própria residência, em uma cena que indica violência. Até o momento, a motivação e o responsável pelo caso ainda não foram identificados.

Descoberta causa choque na família

Segundo informações do boletim de ocorrência, o irmão da vítima, procurou a Polícia Militar após receber a informação de que Poliana não havia comparecido ao trabalho no Hospital Municipal.

Diante da ausência incomum, ele decidiu ir até a residência, localizada na Avenida São Paulo, região central. Ao chegar, percebeu algo fora do normal: a porta dos fundos estava aberta. Em seguida, ao entrar no imóvel, encontrou a irmã caída no quarto.

Cena indica violência e levanta alerta

A guarnição confirmou a situação ao chegar ao local. Conforme consta nos autos, Poliana Santos Gonçalves estava no chão do quarto, em uma condição que indicava violência e restrição de liberdade.

O cenário encontrado chamou atenção pela gravidade. Havia sinais claros de ação violenta dentro da residência, o que reforça a necessidade de uma investigação aprofundada.

Além disso, os policiais constataram a ausência da motocicleta da vítima e do aparelho celular, o que pode contribuir para as linhas de apuração.

Resposta rápida e início da investigação

A Polícia Militar isolou a área imediatamente para preservar a cena. Na sequência, acionou a perícia técnica para os levantamentos necessários e a remoção do corpo.

Posteriormente, o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que assumiu a investigação.

Caso segue sem autoria definida

Até agora, não há confirmação sobre o que motivou o crime. Da mesma forma, nenhum suspeito foi identificado oficialmente.

A Polícia Civil deve avançar com as investigações nos próximos dias para esclarecer os fatos e buscar respostas sobre o ocorrido.

O caso segue em apuração e gera preocupação na comunidade local.