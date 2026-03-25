Motorista causa acidente na RO-010 e foge deixando vítima ferida

Por Rondonianews.com

Publicada em 25/03/2026 às 08h50

De acordo com informações, a condutora de uma motocicleta seguia pela rodovia quando foi surpreendida por um carro que realizava uma ultrapassagem. Durante a manobra, o veículo acabou esbarrando na moto, provocando a queda da vítima ao solo.

Após o acidente, o motorista responsável não parou para prestar socorro e fugiu do local, deixando a mulher ferida na pista.

A vítima foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento médico. A Polícia Militar também foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência.

Até o momento, o veículo envolvido no acidente não foi identificado. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.