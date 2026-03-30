Moradores de Rolim de Moura têm até amanhã para garantir desconto no IPTU 2026

Por Assessoria

Publicada em 30/03/2026 às 14h37

A Prefeitura de Rolim de Moura reforça o alerta aos contribuintes: o prazo para pagamento do IPTU 2026 com 15% de desconto vence nesta terça-feira, 31 de março. A oportunidade é voltada para quem deseja economizar e manter suas obrigações em dia com o município.

O benefício faz parte do calendário oficial do IPTU 2026, que prevê descontos progressivos para pagamento em cota única, incentivando a adimplência e fortalecendo a arrecadação municipal, revertida em investimentos para a população.

De acordo com o cronograma divulgado pela Prefeitura, os descontos seguem as seguintes datas:

Até 31 de março de 2026: 15% de desconto (prazo final – vence amanhã)

Até 30 de abril de 2026: 10% de desconto

Até 29 de maio de 2026: 5% de desconto

Até 30 de junho de 2026: pagamento sem desconto

Além da opção à vista, o contribuinte também pode optar pelo parcelamento em até seis vezes, desde que o pagamento final não ultrapasse o mês de junho.

A Prefeitura destaca que pagar o IPTU em dia é fundamental para garantir investimentos em áreas essenciais beneficiando diretamente toda a população.

A orientação é que os contribuintes não deixem para a última hora e aproveitem o prazo final desta etapa para garantir o desconto.