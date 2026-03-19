Moradores comemoram fim dos alagamentos após obras de drenagem; ações da prefeitura priorizam bairros historicamente atingidos pelas chuvas intensas

Por André Oliveira

Publicada em 19/03/2026 às 08h30

A transformação vivida por moradores da zona Leste de Porto Velho já pode ser percebida nas ruas e, principalmente, nos relatos de quem conviveu por anos com alagamentos e dificuldades no período chuvoso. Morador do bairro Jardim Santana há cinco anos, o autônomo Marrocos de Azevedo conta que a realidade da rua Iporã era bem diferente antes das obras.

“Antes, aqui era só barro e não existia asfalto. Bastava chover para a situação ficar complicada. A rua alagava completamente e, muitas vezes, os bueiros chegavam a transbordar, causando transtornos para todos. Hoje, a realidade é outra, melhorou 100%. Depois da instalação das bocas de lobo, a drenagem ficou ainda mais eficiente, trazendo mais tranquilidade para quem mora e precisa circular pelo local”, disse o morador.

Tranquilidade

A aposentada Cantuária de Belém, de 78 anos, mora na rua Raimundo Cantuária no bairro Jardim Santana há mais de 30 anos e acompanhou de perto todas as transformações na região. Segundo ela, a realidade antiga era marcada por dificuldades, com ruas cheias de buracos, muita lama e acúmulo de água, principalmente durante o período chuvoso. “Aqui era muito feio, tinha muito buraco, água e lama. Quando chovia, era só alagamento e a gente sofria bastante”, relembra.

Hoje, ela comemora as melhorias conquistadas com as obras de drenagem e infraestrutura. “Agora melhorou bastante. Consigo chegar em casa sem sujar o pé de lama, o transporte passa bem aqui perto e, quando chove, a água já escorre rápido, não fica mais acumulada. Fica tudo sequinho", destaca, satisfeita com a nova realidade do bairro.

Quem também destaca a mudança é o cantor Edson Souza, morador da região há mais de 20 anos. “A situação era crítica, rua cheia de buraco, ruim até para o trânsito e para a gente se locomover. Depois dessas obras, melhorou muito. O povo está feliz com o asfalto e a drenagem. Agora a gente espera também pelos ecobueiros, porque infelizmente ainda tem gente que joga lixo e acaba entupindo os bueiros novos”, concluiu o cantor.

Realidade transformada

No bairro JK, também localizado na zona Leste da capital, o aposentado Dário da Silva destaca avanços significativos após as intervenções realizadas pela Prefeitura de Porto Velho. Morador da rua Teotônio Vilela desde 2012, ele vive em frente a um córrego que passou por melhorias na estrutura de drenagem. Segundo ele, antes existia apenas uma manilha pequena, insuficiente para suportar o volume de água no período chuvoso.

“Agora foi implantado um tubo Armco bem maior, que aumentou bastante a capacidade de escoamento. Isso fez toda a diferença aqui na região. Hoje, a água flui melhor e não temos mais problemas com alagamentos como antes”, disse o aposentado.

Mudança histórica

Esses depoimentos refletem o impacto direto das obras de drenagem executadas pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), especialmente na zona Leste. Os serviços são fundamentais para garantir o escoamento adequado da água da chuva, reduzindo riscos de prejuízos materiais, danos à infraestrutura urbana e problemas de saúde pública. Além disso, contribuem para a melhoria da mobilidade, evitando o bloqueio de vias e proporcionando mais segurança para moradores e condutores.

De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, as ações fazem parte de um planejamento contínuo voltado à solução de problemas históricos de alagamentos. “Nosso objetivo é sempre promover mais qualidade de vida de quem vive nessa região. Garantindo segurança e dignidade à população, principalmente nas regiões mais vulneráveis durante o período chuvoso. São resultados já visíveis no dia a dia e os moradores da zona Leste agora enfrentam as chuvas com mais tranquilidade. E tenho a certeza de que investir em drenagem urbana é investir no bem-estar para transformar a nossa Porto Velho”, finaliza o prefeito.