Moradoras denunciam CAERD por água de má qualidade, cobranças altas e falta de abastecimento em Campo Novo de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/03/2026 às 14h30

Moradoras de Campo Novo de Rondônia, município localizado a cerca de 300 quilômetros de Porto Velho, procuraram a redação do Rondônia Dinâmica para relatar problemas no serviço de abastecimento de água e esgoto após a formalização de contrato entre a prefeitura e a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD).

Segundo o relato enviado por Jane Paula e Dieska Kenautt, a população passou a enfrentar cobranças consideradas elevadas e, ao mesmo tempo, questiona a qualidade da água fornecida.

“Estamos recebendo contas com valores abusivos e uma água de qualidade extremamente questionável”.

As moradoras também relatam que consumidores estariam tendo os nomes encaminhados para protesto em cartório sem aviso prévio.

“Infelizmente, muitos moradores estão sendo prejudicados, com seus nomes colocados em protesto sem qualquer aviso”.

Outro ponto levantado é a qualidade da água distribuída. De acordo com o relato, o produto não estaria adequado para consumo.

“A água que chega às nossas casas é de tão má qualidade que nem mesmo pode ser utilizada para cozinhar de forma segura”.

As denúncias incluem ainda falhas no abastecimento. Segundo as moradoras, há setores da cidade que chegam a ficar até quatro dias sem fornecimento de água, mesmo com a cobrança sendo mantida integralmente.

“Tem locais que ficam até quatro dias sem água, e a conta vem do mesmo jeito”.

De acordo com o contrato citado pelas denunciantes, o serviço deveria garantir água potável e saneamento básico até dezembro de 2033. No entanto, segundo elas, até o momento as intervenções percebidas pela população se limitam à substituição de medidores e à identificação visual da estrutura com a marca da companhia.

Diante da situação, as moradoras cobram providências imediatas. Elas pedem a revisão do contrato, melhoria na qualidade da água e reavaliação dos valores cobrados. Também solicitam maior transparência na relação com os consumidores.

Ao mesmo tempo, moradores organizaram uma petição pública para cobrar providências das autoridades. O documento pode ser acessado no link: https://peticaopublica.com.br/?pi=BR158436