Modernização da gestão habitacional avança com implantação de sistema digital em Porto Velho; Plataforma online promete agilidade e transparência

Por Bruno Eduardo

Publicada em 20/03/2026 às 10h05

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), está dando um passo significativo rumo à modernização da gestão habitacional e regularização fundiária com a aquisição do sistema HABISOFT, um avançado software de gestão habitacional e regularização fundiária 100% online.

O sistema permitirá a automação de processos, gestão eficiente de beneficiários, anexação de documentos, notificações automáticas, gerenciamento de candidatos a beneficiários para programas habitacionais, além de processos da Regularização Fundiária Urbana (Reurb).

O HABISOFT também permite a interação entre os munícipes e a administração pública, proporcionando mais agilidade no levantamento socioeconômico, seja habitacional ou Reurb, e gerando informações de georreferenciamento.

O secretário da Semdec, Raimundo de Alencar Magalhães, se reuniu com o representante do Instituto Habitacional de Curitiba, Lourenzo Andreatta, durante a participação da capacitação em regularização fundiária do Governo de Rondônia, onde foram discutidas as possibilidades de cooperação institucional e os benefícios que o HABISOFT trará à municipalidade.

Avançado software contempla gestão habitacional e regularização fundiária 100% online

"A Semdec está se modernizando para acelerar o progresso relacionado à regularização fundiária, habitação e urbanismo, com a aquisição de equipamentos tecnológicos, como tablets, computadores e notebooks mais robustos, além de veículos novos para auxiliar na crescente demanda da cidade", afirmou o secretário.

"Vislumbramos uma melhoria significativa nas ações desenvolvidas pela prefeitura, graças ao apoio do prefeito e ao fortalecimento tecnológico e técnico da SEMDEC", acrescentou.

A capacitação em regularização fundiária contou com a participação de técnicos da Semdec e visa aprimorar as habilidades e conhecimentos dos servidores para operacionalizar o HABISOFT e melhorar a gestão habitacional e regularização fundiária no município.