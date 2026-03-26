Mídia eletrônica em Rondônia (VI) canal 11 programas de auditório

Por Lúcio Albuquerque

Publicada em 26/03/2026 às 08h10

Interessados em conhecer o caminho percorrido para o primeiro canal de televisão, ainda que só uma repetidora em seu projeto, mas logo se afirmando com programação de grade de emissora de TV, o melhor caminho a percorrer é o livro (*) que conta a história narrada por quem participou do início. Era o ano de 1974.

Para fazer funcionar o que já não usava mas que foram bem aproveitados em Porto Velho, na TV-Cultura, canal 11, a TV-Globo, além dos equipamentos vindos de um depósito da empresa num município paulista, cedeu o técnico Antonio Guilherme, logo apelidado “Bom Gabriel” pela equipe da Assessoria de Imprensa devido sua disposição contínua de resolver problemas e ajudar também.

Ciro Pinheiro, fazendo colunismo social via no canal 11

Um equipamento que o “Bom Gabriel” trouxe, fora da lista prevista, permitia geração de imagens, mesmo assim era tudo “ao vivo”. Antes da parte técnica ficar pronta foi iniciado o planejamento da programação a ser apresentada, tendo como âncoras: Sociedade com o colunista Ciro Pinheiro, um noticioso com Jorge Santos, o esporte tendo à frente João Dalmo, e um programa de auditório com Osmar Vilhena.

Sem condições para atender todas as necessidades a turma se valeu da improvisação, como a tela onde seriam projetadas as imagens. A solução foi da jornalista Jussara Gotlieb que trouxe de casa um lençol, colocado na parede. Mas havia alguns entraves.

Um deles é que a autorização para funcionamento da TV, definida em Brasília, era que a emissora entraria no ar pouco antes do início da transmissão da fita das partidas do campeonato mundial da Argentina e encerraria logo após. Esse problema foi resolvido pelo governador Marques Henriques – não esquecendo que a fita com os jogos era gravada em Manaus, onde naquele ano iniciou a transmissão direta, e as fitas chegavam vindas de avião.

Outro entrave ficava por conta da constante crise de energia elétrica que Porto Velho vivia àquela altura, e que poderia causar problemas sérios aos equipamentos e às TVs nas casas. Mas o esforço de toda equipe envolvida e dos convidados a comporem as várias editorias permitiu outro fato importante: o aprendizado daqueles 3 ou 4 meses que a TV-Cultura funcionou serviu para que, a partir de setembro daquele ano de 1974, quando a TV-Rondônia foi instalada esse mesmo pessoal fosse assumir suas funções na nova emissora.

(*) TV Cultura de Porto Velho, canal 11, da acadêmica Sandra Castiel Fernandes