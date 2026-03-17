Por Lúcio Albuquerque

Publicada em 17/03/2026 às 08h10

1969 – PORTO VELHO CONHECE A TV

A chamada foi feita pela Rádio Caiari, única emissora do Território, convidando a população de Porto Velho para assistir a um programa de televisão a ser apresentado da sacada do prédio da Caiari, uma imensa novidade – na época coisas como VT, replay, etc, se existiam ainda estavam longe de chegar à Terra de Rondon.

Os dois da direita: Vitor Hugo (c) e Osmar Vilhena mostrando a TV em 1969

A chamada, feita em anúncios via Rádio Caiar, dizia que seria feita uma apresentação de TV para as pessoas verem como era o sistema que a maioria já conhecia, de ver em filmes ou anúncios de revistas, e no dia pré-determinado centenas de pessoas, desde as 9 horas já estavam em frente ao prédio, e a multidão continuou a chegar até à noite.

Em realidade não era um estúdio de televisão nem também não havia como transmitir as imagens, em síntese: tratava-se de uma câmera caseira, acoplada via cabo a um aparelho de 14 polegadas fixado na sacada do prédio, mas mesmo assim o público saiu satisfeito, conforme o colunista social e jornalista Ciro Pinheiro, do jornal Alto Madeira, chegado a Porto Velho dois anos antes e que já conhecia a televisão desde o início daquela década,quando a TV-Ceará entrou no ar.

Em 1969 o padre Vitor Hugo, que teve grande participação para que a Rádio Caiari fosse instalada, foi até sua cidade na Itália e voltou de lá uma câmera, e alguns poucos equipamentos além de uma TV de 14 polegadas. No dia acertado, solenemente, com discurso de apresentação e apoio do jornalista Osmar Vilhena, o padre Vitor Hugo manuseou a mesa técnica.

A distância entre o público – ainda era tempo da TV preto e branco e público era grande, ainda mais porque a TV estava em local alto e em pleno dia, mas o povo gostou.

No primeiro e único programa apresentado através daquela câmera de 14, “quem se cansou mais foram os participantes como atores e apresentadores e de programas - além de uma pequena peça teatral também um noticiário e um de esporte, porque o público pedia sempre o replay e todos tinham de as falas, mas que foi um sucesso, isso não deixou dúvida”, lembrava Osmar Vilhena