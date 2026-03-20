Mariana Carvalho e o dilema de 2026: renascer das urnas ou “pedir música no Fantástico”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/03/2026 às 11h08

PORTO VELHO, RO - A volta de Mariana Carvalho ao centro da cena eleitoral de Rondônia, agora com a possibilidade de uma pré-candidatura ao Senado em 2026, não pode ser lida apenas como mais um movimento de calendário. O gesto carrega densidade política, memória recente de derrotas importantes e um teste de sobrevivência que poucos nomes enfrentam com tamanho simbolismo. Depois de ter sido derrotada por Jaime Bagattoli na disputa ao Senado em 2022 e de ter sido superada por Léo Moraes no segundo turno da eleição para a Prefeitura de Porto Velho em 2024, Mariana chega a 2026 empurrada por uma contradição evidente: ao mesmo tempo em que mantém musculatura, capilaridade e inserção num grupo poderoso, também passa a conviver com o risco de consolidar uma sequência de insucessos que pode se tornar devastadora para sua vida eleitoral.

É justamente essa contradição que dá sentido ao momento atual. Em 2024, Mariana entrou na disputa municipal cercada por um ambiente de favoritismo. Não era apenas uma candidata competitiva. Era a favorita. Tinha grupo, tinha estrutura, tinha a proximidade com a gestão então vigente em Porto Velho, comandada por Hildon Chaves, e carregava a expectativa de transformar essa soma de ativos em vitória. O resultado, no entanto, expôs uma fragilidade que a política costuma punir sem piedade: excesso de amarrações, excesso de apoios e excesso de peso num palanque que parecia grande demais para caber numa narrativa popular simples. Enquanto seu campo político se apresentava lotado, Léo Moraes encontrou espaço para vender a imagem de quem estava “coligado com o povo”. A eleição, nesse aspecto, ofereceu uma lição dura. Nem sempre a embarcação mais cheia é a que chega primeiro. Às vezes, é justamente o excesso de passageiros que afunda a travessia.

Agora, o cenário se altera de forma importante. Mariana já não entra em 2026 sob a mesma pressão de quem precisa confirmar um favoritismo construído antes da largada. A disputa pelo Senado lhe oferece outra moldura. O próprio contexto é diferente. Há duas vagas em jogo, o que amplia o campo de viabilidade e muda a lógica da competição. Além disso, a lembrança de 2022 mostra que sua presença eleitoral não foi irrelevante. Ao contrário, ela ficou em segundo lugar numa corrida com apenas uma vaga disponível, o que preserva a imagem de candidata com densidade de votos e presença no estado. O problema é que política não se alimenta apenas de retrospecto competitivo. Também se move por narrativa. E a narrativa que ronda Mariana em 2026 é implacável: se perder de novo, perderá pela terceira vez consecutiva uma disputa majoritária de grande peso.

É aí que o simbolismo popular invade a análise política com uma força quase cruel. Caso volte a ser derrotada, Mariana correrá o risco de “pedir música no Fantástico”. A expressão, usada há anos como registro irônico de repetição indesejada, encaixa-se com precisão no tamanho do desgaste que uma terceira derrota produziria. Em política, insistência pode ser lida como resiliência até certo ponto. Depois desse ponto, começa a ser interpretada como incapacidade de converter capital acumulado em vitória concreta. E a diferença entre uma leitura e outra costuma ser decisiva para o futuro de qualquer liderança.

Ainda assim, seria um erro observar Mariana apenas pelo ângulo do risco. O grupo que a cerca segue sendo uma realidade de peso na política rondoniense. A aliança em torno da federação União Progressista e o rearranjo recente com Hildon Chaves no centro da engrenagem recolocam sua eventual candidatura em um ambiente mais robusto e estruturado. A filiação de Hildon ao União Brasil e o anúncio de sua pré-candidatura ao Governo de Rondônia deixam de ser movimentos paralelos e passam a operar como eixo de sustentação do projeto senatorial de Mariana.

Hildon chega a esse novo ciclo com fôlego político, carregando o lastro de dois mandatos à frente da Prefeitura de Porto Velho e a responsabilidade de expandir sua influência para além da capital. A tarefa não é trivial, mas, se conseguir converter capital político em presença efetiva no interior, poderá irradiar competitividade para a candidatura ao Senado e reposicionar o grupo no tabuleiro estadual.

O movimento, inclusive, não é tratado como hipótese distante nos bastidores. Segundo a coluna Painel Político, do jornalista Alan Alex, Hildon trabalha diretamente para ter Mariana na composição majoritária. “Preciso saber se ela está com sangue no olho”, afirmou o ex-prefeito à coluna na última quinta-feira, ao sinalizar que a disposição política da ex-deputada será determinante para o avanço dessa construção.

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Esse movimento ganha ainda mais relevância porque a recomposição com o grupo dos Carvalho indica que a derrota de 2024 não desintegrou sua base de poder. Ao contrário, o que se vê é uma tentativa clara de reorganização. Maurício Carvalho, deputado federal e líder da bancada federal, aparece como peça central dessa engenharia. Sua capacidade de articulação, somada à construção de alianças e à manutenção do clã em espaços de poder, ajuda a explicar por que Mariana, mesmo após dois reveses expressivos, continua tratada como nome de primeira linha no tabuleiro de 2026. Em outras palavras, a família Carvalho ainda dispõe de instrumentos políticos relevantes para evitar que derrotas recentes sejam confundidas com esvaziamento estrutural. Aliás, sua atuação tem se mostrado muito mais concentrada na articulação política e na preservação de interesses do grupo do que propriamente no protagonismo legislativo e na condução efetiva da bancada.

Esse é o ponto mais sensível da análise. Mariana não entra em 2026 como uma candidatura isolada tentando sobreviver à margem. Ela volta ancorada numa rede de influência, herança política, articulação partidária e reposicionamento estratégico. Isso a fortalece. Mas também eleva o custo de um eventual novo fracasso. Quanto maior a engrenagem, maior o barulho quando ela falha. Uma terceira derrota consecutiva não atingiria apenas a candidata. Atingiria o discurso de força do grupo, o projeto de permanência em posições centrais e a própria ideia de que a família Carvalho continua capaz de converter presença institucional em vitória nas urnas.

Por isso, a eventual candidatura de Mariana em 2026 se desenha como uma travessia entre extremos. Se vencer, produzirá uma ressurreição política rara, dessas que redesenham biografias em poucas horas. A imagem da fênix, mencionada por Robson Oliveira, cabe com precisão nessa hipótese. Depois de 2022 e 2024, uma vitória ao Senado reordenaria a percepção pública sobre sua trajetória, transformando derrotas recentes em capítulos de resistência antes da retomada. O que hoje pode ser lido como desgaste passaria a ser relido como persistência. O que hoje parece dúvida voltaria a ser apresentado como força.

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as o caminho inverso é igualmente nítido. Se perder, Mariana não carregará apenas mais uma derrota estatística. Carregará a cristalização de uma sequência que pode decretar luto antecipado sobre sua carreira eletiva. Aí, a ironia popular de “pedir música no Fantástico” deixará de ser apenas frase de efeito e passará a resumir um enterro político anunciado pelas urnas. Entre o renascimento e a exaustão, entre a fênix e o fim de linha, Mariana Carvalho pode estar diante da eleição mais decisiva de sua vida pública.