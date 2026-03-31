Marcos Rogério admite peso da ausência de Bolsonaro em 2022, reconhece cobrança à bancada sobre pedágios e destaca apoio de prefeitos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/03/2026 às 09h49

Durante entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira, o senador e pré-candidato ao governo de Rondônia, Marcos Rogério (PL), fez uma avaliação direta sobre o resultado das eleições de 2022 e apontou fatores que, segundo ele, foram determinantes para sua derrota no segundo turno. Entre eles, destacou a ausência de apoio explícito do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que, na sua leitura, acabou influenciando o comportamento do eleitorado.

“Naquela eleição de 2022, a ausência do presidente Bolsonaro na minha eleição foi determinante para o resultado.”

O senador afirmou que o cenário gerou uma interpretação entre os eleitores de que sua permanência no Senado seria mais estratégica para o grupo político, o que acabou sendo explorado durante a campanha. Para 2026, Rogério diz que esse contexto será diferente, com alinhamento mais claro ao projeto nacional do PL e da família Bolsonaro.

“O Marcos Rogério é o pré-candidato não só do presidente Bolsonaro, mas do projeto nacional do Flávio e do PL.”

Outro tema de destaque foi a polêmica envolvendo a concessão da BR-364 e a implantação de pedágios no estado. Rogério reconheceu que a bancada federal pode ser alvo de cobranças por parte da população, embora tenha negado omissão dos parlamentares durante o processo.

“A bancada pode ser cobrada? Pode e deve ser cobrada. Nós estamos trabalhando para reverter isso.”

Apesar disso, o senador fez críticas contundentes ao modelo adotado, classificando a tarifa como excessiva e prejudicial à economia local. Segundo ele, Rondônia foi penalizada com valores acima da média nacional, o que impacta diretamente o custo logístico e o cotidiano da população.

“O que o governo federal fez conosco aqui foi nos punir com a taxa mais alta do Brasil. Isso é desonesto, isso é desproporcional.”

Rogério afirmou ainda que há articulações em andamento, tanto na esfera judicial quanto institucional, para tentar revisar os termos do contrato. Ele defende que o aumento do fluxo de veículos na rodovia pode justificar a redução das tarifas, além de sugerir ajustes no modelo de cobrança para evitar distorções em trajetos curtos.

Além das críticas e do posicionamento político, o senador também destacou o fortalecimento de sua base no interior do estado. Ele mencionou o apoio de sete prefeitos da região do Cone Sul como um movimento relevante dentro da pré-campanha, sinalizando avanço na articulação política.

“Sete prefeitos que representam toda uma região declarando apoio à nossa pré-candidatura.”

O gesto, segundo Rogério, representa não apenas um apoio eleitoral, mas também um indicativo de confiança no projeto que ele pretende apresentar para Rondônia. Ele afirmou que novas adesões devem ocorrer ao longo do processo, ampliando o arco de alianças para a disputa de 2026.