Marcos Rocha pode mudar sua decisão; Fera fica no Podemos; Confúcio defende privatização

Por Sérgio Pires

Publicada em 30/03/2026 às 16h23

A PEQUENA CIDADE DO AMAPÁ QUE MOSTRA O LADO TRISTE DE MEIO BRASIL: LÁ É BOLSA FAMÍLIA PARA TODOS, MENOS 29 QUE TÊM CARTEIRA ASSINADA

Viver de mentiras, de factoides, de programas sociais que colocam grande parte da população sob o tacão populista de um governo, parecia apenas coisa de ficção. Mas no Brasil do PT, isso, infelizmente, se torna realidade em centenas de cidades brasileiras, principalmente no Nordeste e no Norte. Quando 93 por cento da população de toda uma cidade de seis mil habitantes depende do Bolsa Família para sobreviver, o que se pode deduzir de algo tão dantesco?

Dos 7.730 habitantes da cidade de Itaubal do Piririm, no Amapá, nada menos do que 5.640 dependem do Bolsa Família. Apenas 29 moradores trabalham com carteira assinada. A pobreza é intensa, mas mantida com recursos federais, ou seja, com o suor dos brasileiros de outras regiões que trabalham duro e pagam alguns dos impostos mais caros do mundo, para sustentar este tipo de comunidade, incentivada pelos programas sociais a continuar sobrevivendo apenas sob a “bondade” do Estado.

O restante do quadro é bem conhecido. O prefeito Jaisom da Costa Picanço ganha uma média de 14 mil reais. Há mais de 600 cargos na Prefeitura da cidade. O orçamento do município depende, praticamente todo, de verbas federais e estaduais. A cidade arrecada apenas 800 mil reais em IPTU e outros tributos municipais, por ano.

Como nos governos socialistas, a casta dirigente discursa contra a pobreza, mas tira cada vez mais o que pode dos mais pobres. E vive, esta casta, cheia da grana, sem problema de dinheiro, comendo do bom e do melhor. Já os outros – e os outros, no caso da pequena cidade amapaense são mais de 5.600 pessoas – que se danem e fiquem rezando para que o Bolsa Família não falhe, senão não terão o que comer.

Imagine-se como se sentem otários os 29 que trabalham com carteira assinada. Devem se sentir uns idiotas, porque dão duro, trabalham, em alguns casos, de sol a sol, para, no final do mês, ganharem alguns poucos salários. Se decidissem não trabalhar, receberiam um bom dinheiro e sobreviveriam.

É este tipo de discurso que domina o Brasil. Itaubal do Piririm é apenas o pior exemplo. Mas, para gáudio de um governo que pretende dominar a população com seus programas sociais eleitoreiros, em metade dos municípios brasileiros a única renda de milhares de famílias é o Bolsa Família.

Pobre de nós! Pobre do Brasil!

ATÉ O SÁBADO DE ALELUIA FICARÁ A DÚVIDA SE ALGUM MILAGRE MUDARÁ OS PLANOS DO GOVERNADOR MARCOS ROCHA

A semana é decisiva. Faltam, a partir da segunda-feira, exatos seis dias para dois eventos importantes: o fechamento da janela para troca de partido de deputados federais e estaduais e, ainda, será o último dia para que ocupantes de cargos executivos (prefeitos e governadores) renunciem, para ficarem aptos a disputar o pleito de 4 de outubro.

Em Rondônia, quanto mais perto se chega da data fatídica, o Sábado de Aleluia, quando se amanhecerá o domingo sabendo que o governador Marcos Rocha permanecerá no cargo até o final, em seu segundo mandato. Indícios de que ele poderia mudar sua decisão e o milagre acontecer (como o próprio Governador antecipou, há semanas atrás) tem levado analistas, amigos, eleitores e apoiadores de Rocha a imaginarem que, na última hora, ele poderia mudar de ideia e decidir concorrer ao Senado.

O fortalecimento do seu novo partido, o PSD, formando bancadas fortes para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa; seu esposa, primeira dama e secretário de ação social ter assinado ficha com a sigla na última semana; o irmão do Governador, o diretor-geral o Detran ter ingressado no Avante, um dos partidos aliados foram eventos que levaram ao raciocínio de que poderia haver alguma mudança nos planos.

Há muito tempo Marcos Rocha tem repetido (e o fez publicamente, dezenas de vezes) que não vai deixar o Governo, que seria conduzido por seu vice, Sérgio Gonçalves, caso ele renunciasse para concorrer. A única festa deixada pelo Governador é que concorreria caso acontecesse algum milagre.

Ao menos por enquanto, não há qualquer indício de mudança de planos de Marcos Rocha, Mas a dúvida prosseguirá até a meia-noite do próximo sábado. Que, por coincidência, é de Aleluia!

NA RETA FINAL, FEDERAÇÕES E PARTIDOS CORREM ATRÁS DE NOMES PARA A DISPUTA ELEITORAL DE OUTUBRO

Federações e partidos aproveitam os últimos dias para o troca-troca de partidos em busca de cooptar mais possíveis candidatos para suas nominatas. O União Brasil, por exemplo, que fez grande reunião nesta semana, em Porto Velho, ainda está com dificuldades de compor uma boa relação de nomes para a disputa da Câmara Federal, inclusive por ter perdido para o Podemos, dias atrás, a deputada federal Cristiane Lopes. Hildon Chaves é o candidato ao governo.

A Federação com o Progressistas tem incluído nomes principalmente do interior. Na Capital, o principal quadro é o do atual deputado federal Maurício Carvalho, presidente da Federação e que concorrerá ao Senado. No final de semana, em Vilhena, com a presença da deputada Silvai Cristina, candidata ao Senado e da senadora Tereza Cristina, convidada especial, foram registradas várias adesões.

No PSD, a busca de construção de boas nominatas passa não só pelo governador Marcos Rocha, presidente do partido, mas também por aliados, como o Avante e o PRD. Um dos nomes fortes para a Câmara Federal é o do ex-senador Expedito Júnior. O ex-secretário da Sefin disputará o Senado e o candidato ao governo do grupo é Adailton Fúria, prefeito de Cacoal.

MDB e PDT estão fortalecendo a parceria. Na última sexta, os presidentes dos dois partidos, Confúcio Moura, pelo MDB e Acir Gurgacz, do PDT, começaram a definir a nominata para a Assembleia Legislativa. Para a Câmara Federal, estão oficializados os nomes do ex-vereador da Capital, Ted Wilson e do advogado Célio Lopes, que disputou a Prefeitura pelo partido. O vice-reitor da Faculdade Católica, Pedro Pedro Abib Hecktheuer, só confirmará ou não seu nome depois do 4 de abril.

No PT, Expedito Netto ainda batalha para formar nominatas à Câmara Federal e Assembleia. Para a Câmara Federal, um dos principais nomes é o do empresário e ex-secretário municipal, Edson Silveira. Para a ALE, Cláudia de Jesus buscará a reeleição.

FERA FICA NO PODEMOS, PT OFICIALIZA EXPEDITO NETTO E REPUBLICANOS APRESENTA LUIZ MAIORQUIN

O mundo ágil da política trouxe maias informações neste final de semana. A primeira delas: o deputado federal Rafael Fera, de Ariquemes, saiu do Podemos, entrou no União Brasil, saiu do União Brasil e voltou ao Podemos com diferença de algumas horas. Explica-se: na quinta-feira, ele conversou com o comando da Federação UB/Progressistas (leia-se Maurício Carvalho) e chegou a assinar ficha na nova sigla.

Um dia depois, reuniu-se com o prefeito Léo Moraes, de Porto Velho, presidente regional do Podemos e com a presidente nacional, a deputada federal Renata Abreu. Foi convencido por ambos para ficar onde estava. Mudou de ideia em relação ao União Brasil e decidiu permanecer no Podemos, onde, obviamente, tem vaga garantida para disputar a reeleição.

Novidade também no Republicanos. Num vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente regional do partido, o empresário Aparício Carvalho, ao lado da sua filha, a ex-deputada federal e candidata ao Senado Mariana Carvalho, comemoraram a adesão do conhecido médico Luiz Maiorquin, presidente regional do sindicato da sua categoria, como novo integrante da sigla. Maiorquin será candidato? Até agora não há certeza.

Por fim, outro grande acontecimento, já no sábado. Num encontro estadual no Cone Sul, o Partido dos Trabalhadores oficializou o nome do jovem político Expedito Netto, como seu candidato ao Governo de Rondônia. Foram 30 votos a favor e só um contrário. Portanto, a candidatura que já tinha o aval do Planalto e da cúpula petista está autorizada também pelo Diretório Estadual do partido para começar sua caminhada.

DEFENDER A PRIVATIZAÇÃO DA BR 364 E OS PEDÁGIOS: CONFÚCIO MOURA CRIA MAIS POLÊMICA NAS REDES SOCIAIS

O senador Confúcio Moura tem usado as redes sociais como nunca. Além de anunciar farta distribuição de emendas para várias Prefeituras, até porque ele é o campeoníssimo de investimentos em Rondônia, graças à sua proximidade com o governo Lula, o experiente político também tem causado muita controvérsia. Suas postagens, ora defendendo as ações federais; ora contestando críticas a elas, geralmente causam uma enxurrada de reações nas mesmas redes sociais.

Nesta semana, o caso se repetiu. Confúcio fez uma veemente defesa da privatização da BR 364, o que, aliás, tem muita gente que aprova, mas, ao mesmo tempo, defendeu os pedágios, motivos de muitos protestos no seu Estado. Para o senador do MDB, hoje há muitas críticas aos pedágios, mas o futuro vai provar que eles são necessários.

Mais uma vez, uma chuva de críticas e protestos. Confúcio, contudo, tem sido sincero. Defende o que considera correto e não acata o que não lhe convém. Mesmo num estado extremamente direitista e conservador, ele continua defendendo pautas contrárias ao eleitorado. Há quem pense que o senador tem estas posições porque não pretende buscar a reeleição.

Outros, pelo contrário, consideram que ele tem grandes chances de se manter no Senado, porque concentraria todos os votos da esquerda, que no Estado chegam a cerca de 30 por cento dos eleitores.

Prefeito de Ariquemes, deputado federal, duas vezes governador e oito anos senador, Confúcio tem experiência suficiente para saber o que está fazendo. E, breve saberemos qual seu futuro. Neste momento, ele é um dos personagens de Rondônia mais citados nas redes sociais. Isso o ajudará numa eventual busca da reeleição ou será um tiro no pé? Em breve saberemos!

AGROTEC E A VOLTA DA EXPOVEL: DOIS GRANDES EVENTOS PREPARADOS PARA AGITAR A EDONOMIA DE PORTO VELHO E REGIÃO

Uma mais recente, que teve grande sucesso e volta para sua segunda edição em julho. Outra, mais antiga, também está voltando, com outro formato e outras opções. Uma é a Agrotec, feira que aconteceu no ano passado no complexo da Praça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e que, em 2025, reuniu vários expositores e um público calculado em 40 mil pessoas.

A outra é a Expovel, que no início dos anos 2000, era uma das maiores atrações do mundo do agronegócio e das festas de rodeio em toda a região norte, recebendo públicos numerosos em suas grandes atrações de sertanejos nacionais e no rodeio internacional que promovia, sempre no Parque dos Tanques.

A Agrotec, promovida pela Prefeitura da Capita, através da Secretaria da Agricultura, pretende ampliar a edição deste ano, com farta programação, com mais espaço para negócios, mais de 300 expositores, inovação e acesso à tecnologia. Entre as novidades estão a exposição de animais e a expansão das atividades na Madeira/Mamoré, no centro.

Em relação à Expovel deste ano, que será realizada no mesmo Parque dos Tanques, ainda não há muitos detalhes. Deve ser realizada no segundo semestre do ano e, as primeiras informações, dão conta que ela terá novamente shows nacionais e a volta dos rodeios. Deve ser um evento privado, ao contrário do que acontecia no seu início, quando teve quase duas dezenas de edições, sempre com apoio oficial do governo do Estado e diversas entidades.

Em breve, se terá mais informações sobre estes dois grandes eventos, que estão sendo preparados para agitar a economia da Capital rondoniense.

NEM TODOS OS BANDIDOS FORAM PEGOS, MAS CPMI MOSTROU A PODRIDÃO DOS QUE SE UNIRAM PARA ROUBAR OS VELHINHOS

Quase cinco mil páginas do Relatório Final; mais de 200 denunciados; 51 reuniões; 14 pessoas presas até agora; 41 quebras de sigilos bancários; quase 3 bilhões de reais bloqueados na Justiça. Mesmo com todo o esforço do presidente do Senado, o covardão e enrolado Davi Alcolumbre; mesmo com todo o esforço de ministros do STF em blindar convocados para depoimentos, os resultados alcançados pela CPMI da Roubalheira do INSS teve resultados bastante positivos. .A rejeição do relatório pela maioria governista, com o apoio do Centrão, não invalida as denúncias feitas.

Embora não possa mais ser prorrogado, por inação de Alcolumbre e o apoio da grande maioria dos membros da Suprema Corte, os brasileiros de bem se sentiram representados pelos parlamentares que escancararam, para todo o país, o envolvimento de gente graúda; nomes famosos, incluindo familiares do Presidente da República e, ainda, ao apresentar o Relatório, ficou clara que muita gente peso-pesada, fica sob a suspeição de também estar envolvida nos roubos.

Entre os denunciados, o filho do presidente Lula, Fábio Lula da Silva; o dono do Master, Daniel Vorcaro, aquele que vai fazer delação premiada e dedar autoridades de todos os Poderes, envolvidas nas falcatruas e o famigerado Careca do INSS, aquele a quem Alcolumbre mandou proteger, tornando secretas as visitas do personagem dentro do Senado.

Estão também na lista o senador Weverton Rocha (PDT-MA; os deputados federais Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) e Gorete Pereira (MDB-CE); o deputado estadual do Maranhão Edson Araújo (PSB) e os ex-chefes da Previdência Carlos Lupi (que atuou no governo Lula) e José Carlos Oliveira (que atuou no governo Bolsonaro).

Certamente se tivesse sido prorrogada, a CPI chegaria mais acima e mais longe. Mesmo assim, ela serviu para mostrar a podridão de autoridades, políticos e apaniguados, que se uniram para acabaram com o dinheiro das aposentadorias de milhões de velhinhos brasileiros. . Mesmo com a rejeição do relatório, por 19 votos a 12, tudo o que está nele mostra a podridão da nossa política e de muitas de nossas lideranças.

Não foi o que se queria, mas já foi um bom caminho andado.

MOSQUINI QUER IMPEDIR PUNIÇÃO ANTECIPADA A PRODUTORES POR DECISÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL

Há dois ítens em Resolução do Conselho Monetário Nacional, que podem significar um grave prejuízo aos produtores que tenham financiamentos rurais, especialmente em casos ligados aos critérios sociais, ambientais e climáticos. Caso as decisões sejam mantidas, os produtores podem receber penalizações antecipadas, o que, para o deputado federal Lúcio Mosquini, “é um absurdo”.

Ele é o autor de um Projeto de Decreto Legislativo que propõe a suspensão de trechos da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), porque, como está, a medida pode impactar diretamente o acesso ao crédito rural no país.

Segundo Mosquini, sua iniciativa quer, principalmente, proteger os produtores rurais que enfrentam dificuldades durante processos de regularização. “Nosso objetivo é evitar que o produtor seja penalizado de forma antecipada. Estamos falando de pessoas que produzem, geram emprego e precisam de condições para continuar trabalhando”, defendeu.

Na justificativa do projeto, o deputado destaca que o crédito rural é essencial para garantir a continuidade da produção e o desenvolvimento econômico, defendendo que as normas devem considerar a realidade do campo sem comprometer a sustentabilidade.

Mosquini tem repetido, em vídeos postos em suas redes sociais, que “todos os dias alguém acorda em Brasília com alguma ideia para prejudicar os produtores rurais. Para o Parlamentar, ‘isso é incrível’. Por isso, diz, “tenho que estar atento, junto com os que defendem a produção e o agronegócio brasileiro e rondoniense, para impedir que mais males sejam causados a quem se sacrifica para produzir”.

A proposta assinada por Mosquini está tramitando no Congresso e deve ampliar o debate sobre o equilíbrio entre exigências legais e a viabilidade da atividade rural no Brasil.

CANEDO EXPLICA REGRAS DA PRÉ-CAMPANHA PARA QUEM QUER IMPULSIONAR SEU NOME. FIQUE DE OLHO!

Gastos com impulsionamentos de candidatos na pré-campanha fazem parte do pacote de investimentos dos candidatos? O advogado Nelson Canedo, especialista em direito eleitoral explica que a resposta é positiva. Segundo ele, Resolução da Justiça Eleitoral, embora não especifique valores, determina que os gastos na pré-campanha não podem ultrapassar o total de 10 por cento do que será gasto até o final da disputa.

Canedo exemplifica: um candidato a Governador que vá gastar até o final da disputa, por exemplo, algo em torno de 8 milhões de reais, na pré-campanha não poderá ultrapassar os 800 mil reais em gastos.

Outra regra de ouro, segundo o especialista. Nos impulsionamentos de pré-campanha, o candidato não pode pedir votos de forma explícita e nem implícita. E mais: jamais poderá usar frases ou palavras que ofendam a honra de seus adversários. Não ode sequer, na pré-campanha, fazer críticas ou ataques contra possíveis adversários.

Seguindo estas orientações, segundo Canedo, quem vai disputar as eleições de outubro, não enfrentará problemas futuros com a Justiça Eleitoral.

Um dos mais conhecidos advogados especialistas em Direito Eleitoral do Estado, Nelson Canedo divulga orientações sobre as eleições em diversos vídeos, nas suas redes sociais. Vale a pena acompanhar!

PERGUNTINHA

Você concorda ou protesta contra a decisão do Comitê Olímpico Internacional, o COI, que proibiu, definitivamente, a participação das chamadas mulheres transgênero em disputas de qualquer competição feminina, a partir de agora?