Marcelo Lucas se filia ao Progressistas e será suplente da pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 31/03/2026 às 08h20

O empresário e produtor rural Marcelo Lucas assinou a ficha de filiação ao Progressistas, em evento em Vilhena na última sexta-feira (27), e foi confirmado como o primeiro suplente na pré-candidatura de Sílvia Cristina ao Senado. Marcelo é uma liderança do setor produtivo, tendo ocupado cargo diretivo na Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Rondônia (Aprosoja).

“É com muita alegria que estou aqui para assumir um compromisso de representar Rondônia, junto com a nossa pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina. A Sílvia tem compromisso com a população é faz um mandato de deputada federal de entregas, de resultados, que resolve e sai do discurso vazio e da politicagem, chegando na ponta para quem precisa”, disse Marcelo.

Sílvia ressaltou que fez o convite ao Marcelo Lucas para ser seu primeiro suplente na pré-candidatura, há um ano. “O Marcelo é um homem do trabalho, um empreendedor determinado e que vem contribuir com a sua liderança para o nosso projeto de pré-candidatura ao Senado. E a sua filiação ao Progressistas, aqui em Vilhena, que é a sua casa aqui no Cone Sul, torna esse momento ainda mais especial”, destacou.

Marcelo Lucas afirmou que Sílvia Cristina assegurou a construção e o funcionamento de três hospitais: centros de prevenção e diagnóstico do câncer, em Ji-Paraná e em Vilhena, além do centro de reabilitação em Porto Velho.

“Tem também o seu apoio como madrinhas das Apaes, a parceria com entidades sociais, o Olhar de Amor com cirurgias de catarata, apoio aos municípios e muito mais. É isso o que acredito na política. Temos compromisso com as pessoas, temos compromisso com quem trabalha, com quem planta e cria. É uma construção, com diálogo e responsabilidade e por isso decidi aceitar esse desafio como primeiro suplente de senador”, finalizou o pré-candidato.