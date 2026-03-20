Manutenção na RO-470 fortalece segurança e mobilidade entre Mirante da Serra e Nova União

Por Antonia Lima

Publicada em 20/03/2026 às 14h31

Com ações estratégicas, o governo de Rondônia por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), está garantindo mais segurança e qualidade no tráfego, com serviços de manutenção asfáltica sendo realizada na RO-470, no trecho que liga o município de Mirante da Serra a Nova União, uma via importante para o escoamento da produção e deslocamento da população local.

Os serviços estão sendo executados pela equipe itinerante da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (COUSA) com a participação da 3ª Residência Regional de Ouro preto do Oeste, que atua de forma contínua em diversas regiões do estado. Com planejamento estratégico e agilidade, as equipes atendem pontos prioritários da malha viária, garantindo intervenções mais eficientes e assegurando melhores condições de trafegabilidade e conforto para os usuários.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção das rodovias é essencial para fortalecer a economia e garantir mais segurança para quem utiliza as estradas diariamente, especialmente produtores rurais, transportadores e moradores da região.

O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, destacou que o planejamento técnico é um fator crucial para a realização eficaz dos serviços. “As equipes atuam de forma estratégica, priorizando os trechos que necessitam de atenção. O objetivo é oferecer uma rodovia mais segura, trafegável e duradoura”, ressaltou.

Já o coordenador da COUSA, Lucas Albuquerque, enfatizou a importância da atuação da equipe itinerante no atendimento rápido das demandas. Ele explicou que a proposta é levar melhorias de forma ágil para as rodovias estaduais, garantindo que os serviços cheguem onde há maior necessidade, contribuindo diretamente para a mobilidade e o bem-estar da população.