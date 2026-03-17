Mais de 2,3 mil vagas de emprego em Rondônia: veja se sua cidade está na lista desta semana

A semana começa com oportunidades batendo à porta da população de Rondônia. O estado que tem uma das menores taxas de desocupação do Brasil registra de 2.377 vagas formais abertas no estado pela plataforma do Governo de Rondônia que conecta trabalhadores a empresas. As vagas se renovam constantemente, mostrando a força da economia rondoniense. Somente na última semana, foram cadastradas 388 novas oportunidades.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidencia a transformação do cenário econômico do estado. ‘‘Os números mostram o sucesso das políticas públicas do governo de Rondônia, da dedicação dos empreendedores e da força da população em gerar juntos um ambiente de negócios e empregos próspero. As empresas encontram condições para crescer no estado e a população está encontrando oportunidades no mercado de trabalho’’.
O secretário da Sedec, Lauro Fernandes, explica que o Governo de Rondônia tem trabalhado para facilitar e apoiar o empreendedorismo no estado. ‘‘Há a construção de uma economia sólida, com menos custo para abrir negócios, com mais oportunidade de qualificação gratuita da população e com a tecnologia intermediando o encontro de quem deseja uma oportunidade com quem está ofertando vagas’’.
Confira as cidades com novos postos registrados :
Porto Velho: 150 vagas
Ji-Paraná: 82 vagas
Cacoal: 42 vagas
Vilhena: 37 vagas
Pimenta Bueno: 31 vagas
Ariquemes: 18 vagas
Rolim de Moura: 12 vagas
São Miguel do Guaporé: 5 vagas
Espigão do Oeste: 3 vagas
Jaru: 3 vagas
Ouro Preto do Oeste: 3 vagas
Colorado do Oeste: 1 vaga
São Francisco do Guaporé: 1 vaga
VAGAS EM DESTAQUE
As oportunidades atendem a diversos perfis:
Comércio e Atendimento: Vendedor(a), Atendente, Operador de Caixa, Repositor de Mercadorias, Consultor de Vendas, Fiscal de Loja, Recepcionista e Balconista.
Setor Industrial e Operacional: Auxiliar de Linha de Produção, Auxiliar de Produção, Magarefe (Profissional que trabalha com abate, desossa e corte), Operador de Máquinas, Operador de Caldeira, Mecânico Industrial e Acabador de Mármore.
Há 24 vagas para Jovem Aprendiz, impulsionando os jovens que estão em busca de ingressar no mercado
Logística e Transporte: Motorista de Caminhão, Motorista Entregador, Ajudante de Carga e Descarga, Estoquista, Almoxarife e Agente de Carga.
Construção Civil e Manutenção: Servente de Obras, Ajudante de Obras, Auxiliar de Eletricista, Soldador, Auxiliar de Manutenção em Edificações e Serralheiro Montador.
Administrativo e Técnico: Auxiliar Administrativo, Técnico em Segurança do Trabalho, Assistente Fiscal, Analista de RH, Auxiliar Contábil e Gerente de Crédito e Cobrança.
Educação e Saúde: Professor de Ensino Fundamental, Nutricionista Clínica, Biomédico Esteta, Cuidador de Idosos e Instrutor Educacional.
Serviços Gerais e Gastronomia: Auxiliar de Limpeza, Cozinheiro, Chapeiro de Lanchonete, Auxiliar de Cozinha, Zelador e Empregado Doméstico.
Especializadas e Veículos: Mecânico de Linha Leve, Funileiro, Borracheiro, Lavador de Motos e Preparador de Veículos.
PARA APRENDIZ
Também há 24 vagas para Jovem Aprendiz. Impulsionando e apoiando os jovens que estão em busca de ingressar no mercado de trabalho. São oportunidades desde auxiliar de limpeza a auxiliar de linha de produção. Confira a lista completa.
PERFIL ESPERADO
Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), responsável pela coordenação das ações do Sistema Nacional de Emprego em Rondônia (Sine-RO), com mais de 7 mil empresas cadastradas, a plataforma do governo estadual já gerou mais de 3,3 milhões de matches. O match acontece quando as habilidades dos candidatos combinam com o que a empresa procura, facilitando a contratação. Consulte as vagas.
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