Mais de 2,3 mil vagas de emprego em Rondônia: veja se sua cidade está na lista desta semana

Por Vanessa Moura

Publicada em 17/03/2026 às 08h58

A semana começa com oportunidades batendo à porta da população de Rondônia. O estado que tem uma das menores taxas de desocupação do Brasil registra de 2.377 vagas formais abertas no estado pela plataforma do Governo de Rondônia que conecta trabalhadores a empresas. As vagas se renovam constantemente, mostrando a força da economia rondoniense. Somente na última semana, foram cadastradas 388 novas oportunidades.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidencia a transformação do cenário econômico do estado. ‘‘Os números mostram o sucesso das políticas públicas do governo de Rondônia, da dedicação dos empreendedores e da força da população em gerar juntos um ambiente de negócios e empregos próspero. As empresas encontram condições para crescer no estado e a população está encontrando oportunidades no mercado de trabalho’’.

O secretário da Sedec, Lauro Fernandes, explica que o Governo de Rondônia tem trabalhado para facilitar e apoiar o empreendedorismo no estado. ‘‘Há a construção de uma economia sólida, com menos custo para abrir negócios, com mais oportunidade de qualificação gratuita da população e com a tecnologia intermediando o encontro de quem deseja uma oportunidade com quem está ofertando vagas’’.

Confira as cidades com novos postos registrados :

​Porto Velho: 150 vagas

​Ji-Paraná: 82 vagas

​Cacoal: 42 vagas

Vilhena: 37 vagas

​Pimenta Bueno: 31 vagas

​Ariquemes: 18 vagas

​Rolim de Moura: 12 vagas

​São Miguel do Guaporé: 5 vagas

​Espigão do Oeste: 3 vagas

​Jaru: 3 vagas

​Ouro Preto do Oeste: 3 vagas

​Colorado do Oeste: 1 vaga

​São Francisco do Guaporé: 1 vaga

VAGAS EM DESTAQUE

As oportunidades atendem a diversos perfis:

Comércio e Atendimento: Vendedor(a), Atendente, Operador de Caixa, Repositor de Mercadorias, Consultor de Vendas, Fiscal de Loja, Recepcionista e Balconista.

Setor Industrial e Operacional: Auxiliar de Linha de Produção, Auxiliar de Produção, Magarefe (Profissional que trabalha com abate, desossa e corte), Operador de Máquinas, Operador de Caldeira, Mecânico Industrial e Acabador de Mármore.

Há 24 vagas para Jovem Aprendiz, impulsionando os jovens que estão em busca de ingressar no mercado

Logística e Transporte: Motorista de Caminhão, Motorista Entregador, Ajudante de Carga e Descarga, Estoquista, Almoxarife e Agente de Carga.

Construção Civil e Manutenção: Servente de Obras, Ajudante de Obras, Auxiliar de Eletricista, Soldador, Auxiliar de Manutenção em Edificações e Serralheiro Montador.

Administrativo e Técnico: Auxiliar Administrativo, Técnico em Segurança do Trabalho, Assistente Fiscal, Analista de RH, Auxiliar Contábil e Gerente de Crédito e Cobrança.

Educação e Saúde: Professor de Ensino Fundamental, Nutricionista Clínica, Biomédico Esteta, Cuidador de Idosos e Instrutor Educacional.

Serviços Gerais e Gastronomia: Auxiliar de Limpeza, Cozinheiro, Chapeiro de Lanchonete, Auxiliar de Cozinha, Zelador e Empregado Doméstico.

Especializadas e Veículos: Mecânico de Linha Leve, Funileiro, Borracheiro, Lavador de Motos e Preparador de Veículos.

PARA APRENDIZ

Também há 24 vagas para Jovem Aprendiz. Impulsionando e apoiando os jovens que estão em busca de ingressar no mercado de trabalho. São oportunidades desde auxiliar de limpeza a auxiliar de linha de produção. Confira a lista completa.

PERFIL ESPERADO

Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), responsável pela coordenação das ações do Sistema Nacional de Emprego em Rondônia (Sine-RO), com mais de 7 mil empresas cadastradas, a plataforma do governo estadual já gerou mais de 3,3 milhões de matches. O match acontece quando as habilidades dos candidatos combinam com o que a empresa procura, facilitando a contratação. Consulte as vagas.