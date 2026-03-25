Mais de 120 famílias realizam cadastro para iniciar o processo de regularização fundiária

Por Assessoria

Publicada em 25/03/2026 às 08h50

Mais de 120 famílias dos bairros São Cristóvão e Jardim das Seringueiras (2º distrito) deram um passo importante rumo ao título definitivo do seu terreno.

Em mais uma etapa do Regulariza Jipa, nossa equipe da Semurfh realizou atendimento itinerante na Escola Estadual Oswaldo Piana, levando orientação e iniciando o processo de regularização com notificação casa por casa, sem custo para as famílias.

Regularizar é trazer dignidade, cidadania e mais segurança para as famílias de Ji-Paraná.