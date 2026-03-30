Mães atípicas empreendedoras formalizam associação em Rondônia

Por Tatui libarino

Publicada em 30/03/2026 às 11h14

A Rede de Mães Atípicas Empreendedoras foi oficialmente formalizada como Associação das Mães Atípicas Empreendedoras do Estado de Rondônia, consolidando um movimento que nasceu de forma informal e hoje reúne mais de 100 mulheres, com foco na inclusão produtiva, na ampliação de oportunidades e na geração de renda.

A assembleia de formalização, realizada neste domingo (29/03) e conduzida pela jornalista e empreendedora Andréia Fortini, marcou o início de uma nova fase para a rede, que tem como principal objetivo fomentar o empreendedorismo entre mães cuidadoras de filhos com deficiência, oferecendo alternativas de geração de renda compatíveis com a rotina intensa de cuidados.

A então coordenadora da rede e agora presidente eleita da associação, Eliane Guatel, destacou a conquista:



“Significa muito! É uma nova fase. Agora somos uma rede formalizada, com CNPJ. Isso vem coroar a nossa trajetória até aqui, iniciada em 2022, e vai abrir outras possibilidades. Com certeza vamos expandir e avançar mais. E é importante dizer que essa é uma conquista de toda a comunidade, porque o empreendedorismo muda a realidade da mãe atípica, recolocando essa mulher no mercado de trabalho.”

Empreendedorismo como alternativa

A realidade das mães associadas à rede revela um cenário de desafios e superação. Muitas deixaram empregos formais ou carreiras consolidadas para se dedicarem integralmente aos filhos, especialmente em casos de maior dependência e necessidade de suporte.

“Há mães que conseguem conciliar trabalho formal e cuidados, mas muitas não têm rede de apoio ou lidam com filhos que precisam de atenção integral. Eu mesma precisei deixar meu emprego como gerente comercial para cuidar da minha filha, diagnosticada com autismo nível 3. É uma renúncia difícil, que abala a autoestima, a vida financeira e a saúde emocional”, relata Eliane.

Nesse contexto, o empreendedorismo surge como alternativa — e, em muitos casos, como “salvação”. “Costumo dizer que Deus e o empreendedorismo me salvaram. Me tiraram de um quadro de depressão. E eu vejo isso acontecer com outras mulheres da rede. O empreendedorismo resgata a autoestima, a autoconfiança, a dignidade e devolve a nossa vida e a possibilidade de sonhar”, afirmou.

Diversidade dos negócios

Atualmente, a associação reúne mulheres de diferentes perfis e áreas de atuação, desde produção artesanal até a representação e revenda de produtos de diversos segmentos, além de serviços voltados à beleza, imagem e, em breve, assessoria especializada.

A rede reúne empreendedoras que participam de feiras e exposições, e também aquelas que atuam exclusivamente com vendas online, e as que mantêm pontos físicos ou prestam serviços a partir de casa ou por agendamento. Essa diversidade é vista como uma força que amplia oportunidades e fortalece os negócios.

A consultora de empresas e de imagem Rosi Moraes esteve presente na assembleia ao lado do esposo, o publicitário Pablo Canuto. Ela, que tem sido uma das principais incentivadoras da iniciativa, destacou a importância dessa nova fase:

“Eu conheci algumas dessas mulheres durante um curso que ministrei no IFRO no ano passado e me encantei com a força e a determinação delas. Acabei me aproximando, criando vínculos, e hoje me considero amiga da rede. Ver essa formalização acontecer é emocionante. É um passo essencial para que essas mulheres sejam reconhecidas, tenham acesso a mais oportunidades e fortaleçam seus negócios.”

Parceiros da rede

Durante sua fala na assembleia, Eliane também fez questão de agradecer às instituições que abriram suas portas para a rede, e os novos parceiros que apoiaram na concretização da associação.

“Quero agradecer ao SIMPI, na pessoa do presidente Leonardo Sobral, pela assessoria e suporte nesse processo de formalização; ao Banco do Povo, pelo apoio, na pessoa do presidente Manoel Serra; e ao Senalba, na pessoa do presidente Marco Antônio, por ceder o espaço para a realização da nossa assembleia. Sejam todos bem-vindos!”

SIMPI, Senalba e Banco do Povo se somam a outros importantes parceiros já conquistados pela rede, como o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Assembleia Legislativa de Rondônia, a Câmara Municipal de Porto Velho e a Universidade Federal de Rondônia (Unir). A rede também mantém participação ativa em eventos como a Feira da Mulher Empreendedora, a Varanda Criativa, a Feira Mulher do Norte, além de congressos e outros eventos temáticos de grande público.

Metas da nova associação

Segundo Eliane Guatel, a meta agora é ampliar a atuação em nível estadual, oferecendo capacitação, suporte técnico e incentivo à entrada de novas mães no empreendedorismo, inclusive com foco em estratégias digitais.

“Queremos alcançar mais mulheres, dar suporte para quem já empreende e incentivar quem ainda não começou. E, principalmente, mostrar para aquelas que estão em casa, muitas vezes se sentindo isoladas, que é possível reconstruir a autoconfiança. Existe uma mulher além da cuidadora — e ela pode voltar a sonhar”, concluiu.

Diretoria eleita

A nova associação já conta com sua diretoria e estrutura organizacional definidas:

Diretoria Executiva



• Presidente: Eliane Guatel dos Santos Libarino

• Vice-presidente: Milene Cristiane da Silva Barreto

• Tesoureira: Gabriela Dantas Bastos Carneiro Souza

• Secretária: Anna Karolina Barbosa dos Santos

Conselho Fiscal



• Marcela Roberta Aires Brazil Soares

• Thaline de Freitas Brito

• Maria Ivone Fernandes Medeiros

Assessoria Jurídica



• Dra. Luzinete Xavier de Souza

Com a formalização, a expectativa é que a Associação das Mães Atípicas Empreendedoras do Estado de Rondônia amplie seu alcance e fortaleça ainda mais a rede de apoio e geração de renda para mulheres que transformam desafios em oportunidades.