Mãe e filha são presas com drogas em operação da Força Tática

Por Newsrondonia.com

Publicada em 24/03/2026 às 08h50

Na noite desta segunda-feira (23), a Polícia Militar realizou uma importante apreensão no bairro Vila Princesa, zona Oeste da capital. Durante a operação, mãe e filha são presas com drogas após serem flagradas por uma guarnição da Força Tática do 9º Batalhão na Rua Francisco Fontinele.

A abordagem ocorreu em um ponto estratégico já monitorado pelas autoridades devido a constantes denúncias de comercialização de entorpecentes na região. Segundo a equipe policial, a dupla demonstrava nervosismo, o que motivou a revista minuciosa que resultou na localização das substâncias ilícitas.

Com as suspeitas, os policiais encontraram diversas porções de crack e maconha, já embaladas para a comercialização direta. Diante das evidências, foi dada voz de prisão imediata. As envolvidas foram conduzidas para a Central de Flagrantes, onde foram apresentadas ao delegado de plantão.