Macron quer negociações para impedir ataques a infraestruturas de energia

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 19/03/2026 às 15h44

O presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu nesta quinta-feira a abertura de negociações diretas entre Estados Unidos e Irã para evitar impactos na produção de petróleo no Oriente Médio. A declaração foi feita na chegada à cúpula de líderes europeus, em Bruxelas.

Macron classificou como imprudente a expansão do conflito para áreas de produção de energia, especialmente após ataques atingirem países do Golfo, como o Catar.

“Vários países do Golfo foram atingidos, pela primeira vez, nas suas capacidades de produção, da mesma forma que o Irão”, afirmou, ao pedir uma “rápida desescalada” do conflito.

O Irã intensificou, nesta manhã, ataques contra infraestruturas energéticas da região, atingindo instalações de gás natural liquefeito no Catar e refinarias de petróleo no Kuwait. A escalada do conflito já impacta o mercado global, com alta nos preços dos combustíveis e aumento de cerca de 35% no valor do gás na Europa.

Nos Emirados Árabes Unidos, autoridades informaram a interrupção de operações na instalação de gás em Habshan e no campo de Bab.

Para Macron, o agravamento da situação representa “uma irresponsabilidade”, tema que ele disse já ter discutido com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sobre o qual pretende dialogar também com o Irã.

O líder francês reiterou a necessidade de “regressar à negociação e ao diálogo” e destacou como prioridades “tentar, ao máximo, preservar e salvar a capacidade de produção”, além da reabertura de rotas estratégicas, como o estreito de Ormuz.

Macron também defendeu uma pausa nos ataques durante o início do Eid al-Fitr, celebração que marca o fim do Ramadã. “Acredito que os ânimos devem acalmar e os combates devem cessar, pelo menos por alguns dias”, declarou.

Na quarta-feira à noite, o presidente francês já havia proposto uma “trégua nos ataques contra as infraestruturas civis, particularmente as infraestruturas energéticas e hídricas”, após conversar com Trump e com o emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani. Mesmo assim, os ataques continuaram.

Sobre a cúpula do Conselho Europeu, Macron destacou a competitividade como prioridade. “Queremos mais simplificação” e “um mercado único europeu mais profundo para avançar mais rapidamente e ser mais competitivo”, afirmou.

Ele também defendeu mais investimentos, especialmente em inovação, pesquisa e tecnologia, além da diversificação de parcerias. “Queremos uma diversificação das nossas parcerias, que é necessária no atual contexto geopolítico”, concluiu.