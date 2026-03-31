Liderados por Flori, prefeitos do Cone-Sul anunciam apoio a Marcos Rogério

Em um movimento de unidade política, os sete prefeitos do Cone-Sul de Rondônia anunciaram apoio à pré-candidatura do senador Marcos Rogério ao Governo do Estado. A articulação foi liderada pelo Delegado Flori, que decidiu retirar seu nome da disputa para somar forças ao projeto liderado por Marcos Rogério.
O anúncio foi feito nesta terça-feira (31/03), com a presença dos prefeitos dos sete municípios do Cone-Sul, além do pré-candidato ao Senado pelo PL, Fernando Máximo.
Durante o anúncio, Flori destacou o simbolismo da decisão conjunta e afirmou que o apoio representa o início de uma nova caminhada por Rondônia.
“Estamos aqui em bloco, os sete prefeitos do Cone-Sul, declarando apoio à pré-candidatura do senador Marcos Rogério ao governo. Começa aqui a mudança de Rondônia para melhor”, afirmou.
Ao agradecer o apoio, Marcos Rogério ressaltou a importância do gesto e reafirmou seu compromisso com o estado.
“Esse gesto significa muito para mim. A palavra de ordem é gratidão. A missão é grande e nós estamos juntos por Rondônia”, declarou.
O apoio em bloco fortalece a pré-candidatura de Marcos Rogério e amplia sua base política no interior do estado, consolidando uma aliança importante em uma das regiões mais representativas de Rondônia.
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