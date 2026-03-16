Líder supremo do Irã pode estar em Moscou após ataque, dizem fontes

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 16/03/2026 às 10h39

Nomeado líder supremo do Irã em 8 de março, Mojtaba Khamenei, de 56 anos, tornou-se alvo de especulações sobre seu estado de saúde. Desde que assumiu o posto após a morte do pai, Ali Khamenei, rumores sobre sua condição física têm circulado com intensidade, principalmente depois que ele divulgou seu primeiro pronunciamento oficial sem aparecer em vídeo.

Relatos indicam que Mojtaba teria ficado ferido em um ataque realizado pelos Estados Unidos em 28 de fevereiro, o mesmo bombardeio que matou seu pai e a esposa dele. A gravidade das lesões ainda não é conhecida com precisão.

Inicialmente surgiram boatos de que ele teria morrido. Em seguida, passaram a circular versões afirmando que estaria em coma. Outras alegações mencionam amputação de uma perna ou desfiguração. Embora nenhuma dessas informações tenha sido confirmada oficialmente, todas apontam para a possibilidade de ferimentos graves.

Neste fim de semana, surgiram novas informações indicando que Mojtaba Khamenei teria sido levado às pressas para Moscou para receber tratamento médico. Segundo o jornal kuwaitiano Al-Jarida, o líder iraniano teria sido transportado em um avião militar russo e submetido a uma cirurgia em um dos palácios ligados ao presidente Vladimir Putin.

O jornal afirma que a operação teria sido bem-sucedida, citando uma fonte considerada próxima ao novo líder supremo. De acordo com essa mesma fonte, as lesões exigiam tratamento especializado, o que teria levado o próprio presidente russo a sugerir que Mojtaba fosse tratado na Rússia durante uma conversa telefônica ocorrida na quinta-feira. A transferência teria sido realizada no mesmo dia.

Apesar dessas informações, não há confirmação oficial sobre o local onde o líder iraniano se encontra atualmente.

Incerteza sobre o paradeiro

Uma semana após sua nomeação como líder supremo, o paradeiro de Mojtaba Khamenei ainda não foi esclarecido. Ele não apareceu em público nem em vídeos oficiais, tendo divulgado apenas um discurso.

Na semana passada, Yousef Pezeshkian, filho do presidente iraniano, afirmou que o novo líder está “seguro”, embora tenha ficado ferido no ataque que matou seu pai.

Segundo fontes próximas ao governo iraniano, Khamenei teria sofrido ferimentos nas pernas, mas permanece consciente e protegido em um local altamente seguro, com comunicação limitada.

Mesmo assim, os detalhes sobre a extensão dos ferimentos e sua condição atual permanecem pouco claros.

Quem é Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei nasceu na cidade de Mashhad cerca de dez anos antes da Revolução Islâmica de 1979. Apesar de nunca ter ocupado cargos formais no governo, era considerado há anos um dos principais nomes para suceder o pai no comando do regime iraniano.

Conhecido por atuar nos bastidores da política iraniana, ele também participou da Guerra Irã-Iraque na década de 1980, integrando o batalhão Habib ibn Mazahir, ligado à Guarda Revolucionária. Muitos integrantes dessa unidade posteriormente assumiram funções nos serviços de inteligência do país.

Com a chegada de Ali Khamenei ao posto de líder supremo em 1989, a família passou a ter acesso a uma rede de recursos financeiros e ativos ligados a empresas e setores estratégicos da economia iraniana.

Documentos diplomáticos dos Estados Unidos divulgados pelo Wikileaks descrevem Mojtaba como “o poder por trás da cortina”. Segundo esses relatórios, ele teria construído uma forte base de influência dentro da estrutura de poder do país.

Um telegrama diplomático norte-americano de 2008 afirmava que Mojtaba Khamenei era visto dentro do regime como um gestor determinado e um possível futuro líder nacional, avaliação que, segundo o documento, também poderia ser compartilhada por seu próprio pai.