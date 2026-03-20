Líder do Irã ameaça inimigos após morte de chefe de inteligência

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 20/03/2026 às 10h36

O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou nesta sexta-feira, em comunicado, que os inimigos da República Islâmica não devem se sentir seguros, em referência à retaliação pela morte do ministro dos Serviços de Inteligência do país.

A declaração foi enviada ao presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, após a confirmação de que Esmail Khatib foi morto em um ataque israelense.

Mojtaba Khamenei não tem aparecido em público desde que assumiu o posto de líder supremo, após a morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos, que morreu em um ataque aéreo de Israel no início do conflito, em 28 de fevereiro.

Autoridades dos Estados Unidos e de Israel chegaram a indicar que o atual líder também teria sido ferido em um bombardeio recente, embora não haja confirmação oficial sobre o seu estado de saúde.