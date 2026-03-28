Licenças são emitidas para início do asfaltamento da Expresso Porto

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 28/03/2026 às 10h41

Considerada uma rota estratégica para desafogar o trânsito pesado na capital rondoniense, a Expresso Porto terá o início dos serviços de pavimentação ainda neste ano. O avanço é resultado de um trabalho de articulação realizado pela Prefeitura de Porto Velho junto ao Governo Federal.

Na última quarta-feira (25), o Executivo Municipal anunciou a emissão das licenças necessárias para o começo das obras. Atualmente em cascalho, a via é aguardada pela população há mais de dez anos.

Desde o ano passado, a Prefeitura vem adotando medidas para conter o intenso fluxo de caminhões carregados de grãos, entre outros produtos, que trafegam pelas ruas da região central e pelo eixo da avenida Jorge Teixeira. A gestão chegou a obter o controle desse fluxo por meio de decisão do DNIT, que posteriormente recuou da medida.

Ao todo, serão 35 quilômetros de pista asfaltada, por onde passarão milhões de reais em produtos destinados ao escoamento para o mercado internacional

De acordo com o prefeito Léo Moraes, mesmo não sendo uma responsabilidade direta do Município, desde o início da atual gestão houve empenho na busca por uma solução, com diálogo junto ao Ministério dos Transportes, DNIT, ANTT e a concessionária responsável.

“Essa obra estava prevista para começar apenas daqui a cinco anos, mas a Prefeitura emitiu as licenças para que o serviço, segundo a empresa responsável, possa ser iniciado ainda neste ano. Dessa forma, vamos garantir uma rota alternativa para as carretas e reduzir o fluxo na Jorge Teixeira e em outras vias”.

Ao todo, serão 35 quilômetros de pista asfaltada, por onde passarão milhões de reais em produtos destinados ao escoamento para o mercado internacional, por meio da Hidrovia do Madeira.