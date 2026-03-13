Líbano diz que 773 pessoas morreram no país por conta da guerra, incluindo mais de 100 crianças

Por Agência Brasil

Publicada em 13/03/2026 às 15h27

O Líbano anunciou nesta sexta-feira (13) que o número de mortos por conta dos ataques de Israel contra o Hezbollah durante a guerra no Oriente Médio chegou a 773. Dessas, mais de 100 seriam crianças.

Ainda segundo o governo, 800 mil pessoas foram registradas como deslocadas.

Na quarta (11), a ministra dos Assuntos Sociais, Haneen Sayed, afirmou que o número de deslocados que registraram seus nomes em um site vinculado ao ministério chegou a aproximadamente 816 mil, incluindo cerca de 126 mil que estão alojados em abrigos coletivos.

Israel e Hezbollah trocam ataques desde os primeiros dias da guerra entre EUA, Israel e o Irã. O grupo libanês é aliado do regime iraniano. Desde então, além das investidas terrestres, Israel realiza bombardeios diários contra Líbano, principalmente na capital Beirute. O Exército israelense afirma já ter realizado mais de 500 ataques aéreos contra alvos do Hezbollah em território libanês.

A escalada das ameaças ocorre também em meio a um aumento dos bombardeios de ambos os lados.

O Exército israelense afirmou nesta quinta-feira que o Hezbollah disparou cerca de 200 mísseis contra o território israelense na noite de quarta, que foi o "maior bombardeio" do grupo libanês desde a retomada da guerra entre os dois lados. Desses, houve "apenas dois ou três impactos diretos", segundo a pasta.

Israel e Hezbollah tinham um cessar-fogo na guerra mais recente entre os dois, que durou entre outubro de 2023 e outubro de 2024. A trégua, no entanto, rompeu em 1º de maio por conta do início da guerra entre Israel, Estados Unidos e o Irã.