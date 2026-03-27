Justiça Rápida realiza Casamentos Comunitários em Vilhena e Pimenta Bueno

Por TJ-RO

Publicada em 27/03/2026 às 14h40

O Poder Judiciário de Rondônia realiza nesta sexta-feira (27) e no sábado (28) Casamentos Comunitários em Vilhena e Pimenta Bueno. A expectativa é que aproximadamente 100 casais “digam sim” nos dois dias de evento.

A celebração inicia em Vilhena, nesta sexta, a partir das 18h, no Campus da Faculdade FAVOO, localizado na avenida Liliana Gonzaga, 1265, bairro Bela Vista. Já no sábado é a vez da cerimônia em Pimenta Bueno, a partir das 18h, na Escola Estadual Orlando Bueno da Silva, localizada na rua Pará, 1202, bairro Nova Pimenta.

O processo começa nas triagens da Justiça Rápida, passa pelas audiências e culmina na celebração das uniões durante a cerimônia comunitária.

A ação é realizada pela Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia (CGJ-RO), por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) e tem como missão tornar acessível a Justiça aos rondonienses.