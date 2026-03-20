Justiça do Trabalho promove evento em combate à violência contra a mulher

Por CCOM/TRT-14 /Yonara Werri

Publicada em 20/03/2026 às 12h02

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizará no próximo dia 27 uma palestra informativa sobre o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. O evento, que ocorrerá no Auditório do TRT-14, das 10h às 12h, reforça o compromisso da Justiça do Trabalho com a promoção de um ambiente mais seguro, informado e acolhedor para toda a sociedade.

Aberta a magistradas(os), servidoras(os), colaboradoras(os), terceirizadas(os), estagiárias(os) e ao público em geral, a palestra será ministrada pela delegada de Polícia Civil de Rondônia, Adriana Parente de Souza Costa, especialista na temática e atuante no combate à violência de gênero.

Com abordagem acessível e orientativa, a palestra pretende sensibilizar, acolher e empoderar. Serão apresentados conceitos fundamentais sobre a violência doméstica, sinais de alerta, formas de prevenção e, principalmente, medidas de segurança.

Em um cenário em que milhares de mulheres ainda enfrentam situações de violência, iniciativas como essa reforçam a importância da informação como ferramenta de proteção e transformação social.



Para o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, o evento representa um espaço de escuta e reflexão, e convida toda a sociedade a participar.

“A violência contra a mulher não é um problema individual, é uma questão que diz respeito a todos nós. Por isso, é fundamental que homens e mulheres participem, se informem e se envolvam. Cada ato de conscientização pode ajudar a salvar vidas”, afirma o presidente.



A ação é fruto de uma atuação integrada do Tribunal, reunindo a Corregedoria Regional, a Coordenadoria de Assistência à Saúde, Secretaria-Geral Judiciária, a Escola Judicial (EJUD), o Comitê de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade, a Ouvidoria da Mulher e a Coordenadoria de Comunicação Social (CCOM). O evento demonstra o engajamento institucional voltados à promoção da cidadania, dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, alinhando-se às diretrizes nacionais de enfrentamento à violência contra a mulher.

