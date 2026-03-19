Justiça do Trabalho da 14ª Região abre leilão online a preços atrativos em RO e AC

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 19/03/2026 às 11h50

A Justiça do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) vai realizar um leilão judicial eletrônico com uma ampla variedade de bens penhorados em processos trabalhistas. A iniciativa busca dar efetividade às decisões judiciais e, ao mesmo tempo, oferecer ao público a oportunidade de adquirir itens com valores atrativos.

O leilão será conduzido exclusivamente pela internet, por meio do site do leiloeiro oficial, Victor Alberto Severino Frazão (JUCER nº 066/2025). Para participar, é necessário fazer um cadastro prévio na plataforma e seguir as orientações disponíveis.

Datas e funcionamento

O certame será dividido em duas etapas:

1º leilão: 24 de março de 2026, a partir das 10h, com lances iguais ou superiores ao valor de avaliação dos bens.

2º leilão: 26 de março de 2026, também às 10h, quando os itens poderão ser arrematados pela maior oferta, desde que não seja considerado preço vil.

O que será leiloado



O edital reúne bens de diferentes categorias, entre eles:

Imóveis: terrenos urbanos e rurais, além de imóveis residenciais e comerciais

Veículos: carros, caminhões e máquinas agrícolas

Equipamentos: computadores, freezers e maquinários industriais

Outros bens móveis: itens diversos, como móveis e materiais de construção

Os valores variam bastante, com lances iniciais que vão de alguns milhares até milhões de reais, dependendo do lote.

Como participar

Os interessados devem se cadastrar antecipadamente no site do leiloeiro: www.vincoleiloes.com.br/ e ficar atentos às regras específicas de cada lote. As condições de pagamento podem incluir quitação à vista ou parcelamento, conforme previsto no edital.

A comissão do leiloeiro é de 5% sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo comprador.

Informações importantes

Antes de participar, é importante observar:

Os bens são vendidos no estado em que se encontram

Alguns itens podem ter opção de parcelamento

Débitos e responsabilidades estão detalhados no edital

A visitação pode ser agendada com autorização do leiloeiro

Oportunidade aberta ao público



Além de contribuir para a execução de decisões judiciais, o leilão representa uma chance para investidores e cidadãos adquirirem bens com preços competitivos. A recomendação é ler atentamente o edital completo para conhecer todas as condições.

Mais informações estão disponíveis no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT), no site do TRT-14 e na página do leiloeiro. Entre em contato com o leiloeiro Victor Alberto Severino Frazão pelo telefone (11) 9 4783-6112.