Judocas conquistam vagas para o Campeonato Brasileiro Regional de Judô

Por Médici online

Publicada em 03/03/2026 às 08h21

Os judocas da Academia Barros, do município de Presidente Médici, foram destaque na Seletiva para o Campeonato Brasileiro Região IV de Judô, realizada neste final de semana na cidade de Pimenta Bueno. A equipe conquistou quatro medalhas entre cinco possíveis, demonstrando o alto nível técnico dos atletas e consolidando o município como referência na formação de novos talentos do judô em Rondônia.

Garantiram vaga para o Campeonato Brasileiro Regional os atletas Matheus Negrisoli, na categoria Sub-13 até 35 kg; Giovanna Tamires, na categoria Sub-15 até 40 kg; e João Oversnko, na categoria Cadete acima de 81 kg. Os classificados representarão mais uma vez o Estado e o município de Presidente Médici na competição nacional, que será realizada entre os dias 25 e 29 de março de 2026, na cidade de Campo Verde.

O sensei Caio Deivide Gomes Barros destacou a importância do apoio recebido para o desenvolvimento do esporte no município. “Quero agradecer o apoio da vereadora Cida Orrigo e do deputado estadual Alex Redano, que vêm incentivando o esporte e contribuindo diretamente para que nossos atletas possam continuar representando com orgulho nosso município e o Estado de Rondônia”, ressaltou o treinador.