Jojo rebate críticas após término e nega interesse financeiro: “não ganhou nada”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/03/2026 às 15h11

A cantora Jojo Todynho se pronunciou publicamente nesta quinta-feira (19) sobre o fim de seu relacionamento com o policial Thiago Gonçalves. A repercussão do término ganhou força após declarações do ex-marido da artista, Lucas Souza, que afirmou ter sido procurado por Thiago em busca de orientações para ganhar visibilidade — versão posteriormente negada.

Em meio aos comentários nas redes sociais, Jojo decidiu responder críticas relacionadas à sua vida amorosa, especialmente as que sugerem que ela não teria “sorte no amor”. Sem mencionar diretamente o ex-companheiro, a artista também abordou questionamentos sobre sua trajetória e o início da carreira, quando recebeu apoio do público LGBTQIA+.

“‘A bicha fala pra mim: ‘É, bem feito. Se aproveitaram de você igual você se aproveitou da gente’”, relatou. “Eu me aproveitei? Não. Eu aproveitei as oportunidades que a vida me deu. É diferente”, afirmou.

A cantora também negou que seus relacionamentos tenham gerado vantagens financeiras para parceiros. “E aqui, todo mundo entra com a mão vazia e sai com a mão vazia. Até quem vocês acham que ganhou alguma coisa, no final das contas não ganhou nada. Mas eu deixo as pessoas acharem que elas sabem de tudo. Gente, vocês têm uma coisa tão apegada a ganhar seguidor, isso é tão medíocre. Para com isso! Acorda pra vida. Corre atrás, vai”, disse.

Ao comentar as críticas sobre suposto “azar no amor”, Jojo adotou um tom de valorização pessoal e independência. “Tenho sorte, sim. De ser maravilhosa, próspera e dona da minha vida. Tá achando que a vida se resume a pu? Numa hora certa a gente vive um amor completo, mas a vida não se resume a homem... Realmente, ou eu tô lúcida demais ou já me ‘maluquei’. Mulherada, acorda pra vida. Hoje em dia, às vezes, é até melhor ser sozinha, sririqueira...”, declarou.

A artista também reforçou sua postura firme diante das críticas. “Vocês nunca vão ver essa mulher aqui curvada a nada e nem ninguém, a não ser a Jesus. Depois eu sou tirada pra arrogante porque eu já corto logo mal pela raiz. Eu sou lá mulher de me lamentar, gente? Vocês querem o quê? Que eu abra uma carta aberta no Instagram? Eu, hein”, afirmou.

Encerrando o desabafo, Jojo deixou uma mensagem aos seguidores sobre superação e valorização da vida. “Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. A vida nos traz problemas pra que a gente possa resolver esses problemas. Larga esse espírito de vitimismo, de ficar no muro das lamentações, gente. Vamos viver que a gente só tem essa vida. Vai ficar tudo aí. BMW, tudo que eu lutei pra ter, vai ficar. Esse patrimônio que eu construí, graças a Deus, pros meus futuros filhos. Eles nem vieram ao mundo, mas já tá com a vida galgada. Daqui a pouco eu viro estrelinha. Bora viver, gente!”, concluiu.