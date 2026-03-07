Jaru terá Centro Especializado em Reabilitação para Autistas

Por Assessoria

Publicada em 07/03/2026 às 08h29

Durante agenda de trabalho em Brasília, o prefeito Jeverson Lima garantiu mais de R$ 10 milhões para a construção do Centro Especializado em Reabilitação – CER III em Jaru.

A unidade será referência no acompanhamento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e também atenderá pessoas com deficiência física, intelectual, visual e auditiva.

O investimento foi viabilizado por meio de emenda parlamentar destinada pela deputada federal Sílvia Cristina, com contrapartida da Prefeitura de Jaru. Jeverson destacou a importância do alinhamento com senadores e deputados federais do estado para garantir novos investimentos ao município. “Em breve, nossa cidade será referência em Rondônia no atendimento a crianças com espectro autista. Esse é o resultado de uma boa relação de trabalho com nossos representantes em Brasília e do compromisso de levar serviços públicos de qualidade para a população jaruense”, afirmou.

Segundo o prefeito, a conquista do recurso também contou com a parceria da presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane da Saúde, das vereadoras Sthella de Almeida e Suhelen Fernanda, além dos vereadores Orlando Costa, Schimiti Patroleiro, Celiandro Marrom, Mestre Café, Marcão de Tarilândia, Josemar da 34 e Chiquinho do Cacau, e do deputado estadual Dr. Luís do Hospital.