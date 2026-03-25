Jaru-Previ reduz em 70% o déficit atuarial do instituto; medida aumenta segurança da aposentadoria para servidores efetivos do município

Por Assessoria

Publicada em 25/03/2026 às 10h38

O prefeito Jeverson Lima, sancionou nesta terça-feira (24), após a aprovação da Câmara de Vereadores a homologação atuarial do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Jaru (Jaru-Previ).

Com a aprovação, foi alterado o Plano de Amortização, que é o mecanismo usado para equilibrar e reduzir o déficit atuarial do instituto.

De acordo com o superintendente do Jaru-Previ, Geziel Soares, em 2022, o déficit atuarial do Jaru-Previ era de R$ 89 milhões. Sendo que esse valor representava o montante necessário para garantir o pagamento das aposentadorias dos servidores ao longo dos próximos 42 anos.

Neste ano, o déficit caiu para R$ 17.078.678,66, o que representa uma redução de aproximadamente 70% em quatro anos. “O resultado foi possível graças à Reforma Previdenciária realizada pela Prefeitura de Jaru em 2022, e às novas contratações de servidores efetivos aprovados em concurso público. Isso aumenta a base de contribuição, tanto da parte patronal quanto dos segurados, fortalecendo o instituto e garantindo a aposentadoria de quem contribuiu para o desenvolvimento do município”, explicou.

O secretário de administração, finanças e orçamento da Prefeitura de Jaru, Igor Zanol, também ressaltou que a recuperação nos cofres do Jaru-Jaru Previ, impacta positivamente na economia do município. Isso porque aumenta a solidez e a capacidade do instituto se tornar sustentável ao longo dos anos. “Além disso, com essa organização diminui o repasse realizado pela Prefeitura ao instituto e o recurso pode ser investido em políticas públicas para a população”, disse.