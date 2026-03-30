Janela Partidária mobiliza os políticos, PT tem pré-candidatos ao Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa, PP reunido em Vilhena

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/03/2026 às 14h00

Janela – Aos poucos o quadro de candidatos aos diversos cargos eletivos às eleições de outubro, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, além de Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Na sexta-feira (3) será encerrado o período da Janela Partidária, que possibilita aos deputados (federal, estadual) e vereadores a trocarem de partidos sem perderem os mandatos. Já tivemos mudanças significativas na composição da Assembleia Legislativa (Ale), com o PL, por exemplo, recebendo cinco deputados totalizando sete, mas um deles (Eyder Brasil-PVH) está se transferindo para o PSD, hoje presidido pelo governador Marcos Rocha. A bancada do PL na Ale-RO tem somente Jean Mendonça (Pimenta Bueno), eleito pelo partido, porque Eyder era suplente e assumiu a vaga de Affonso Cândido, eleito prefeito de Ji-Paraná em 2024, que renunciou para assumir o novo cargo. Eyder já está incluso na nominata do PSD.

Partidária – A semana certamente será de intensas negociações entre dirigentes partidários e pretendentes a cargos eletivos, porque, após o período de trocas de partidos sem prejuízos da perda de cargos, a meta é ajustar os pré-candidatos que deverão serem efetivados nas convenções partidárias, que serão realizadas no período de 20 de julho a 5 de agosto, quando efetivados os nomes que estarão concorrendo aos diversos cargos que estarão em disputa. O PT tem somente uma das 24 cadeiras na atual legislatura de Assembleia Legislativa. No encontro do partido em Cacoal, na última semana, além da deputada Cláudia de Jesus (Ji-Paraná), que buscará à reeleição, a ex-senadora Fátima Cleide também concorrerá em busca de um mandato no Parlamento Estadual. Cláudia e Fátima são nomes expressivos na política regional e o PT deverá, no mínimo, garantir a reeleição de Cláudia e eleger Fátima. Quem viver verá...

Federal – O PT, que já teve líderes que marcaram a força do partido em Rondônia, como o saudoso ex-deputado federal Eduardo Valverde, Odair Cordeiro (ambos in memoriam) Jorge Streit, José Neumar, ex-prefeito de Porto Velho (dois mandatos seguidos) Roberto Sobrinho, ex-senadora Fátima Cleide, hoje enfrenta dificuldades para compor forte nominata para disputar as eleições gerais de outubro. O pré-candidato a governador do partido é o ex-deputado federal Expedito Neto, ex-deputado federal e ex-presidente regional do PSD. Fátima Cleide, é pré-candidata a deputada estadual, Eduardo Valverde e Odair já foram embora e Sobrinho pediu desfiliação. A ativista social Luciana Oliveira é pré-candidata ao Senado conforme decisão no encontro regional do PT partido sábado (28) em Cacoal, assim como Fátima à Ale-RO e Cláudia à reeleição.

PP – Membros do partido presidido pela deputada federal Sílvia Cristina em Rondônia estiveram reunidos em Vilhena, na sexta-feira (27), para filiação de novos partidários visando as eleições de outubro. Marcaram presenças produtores rurais, empresários e lideranças regionais além de a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul. “Um evento grandioso, que mostra a força do Progressistas. Nosso partido está se fortalecendo cada vez mais e se preparando para as eleições deste ano. Agradecemos à vinda da senadora Tereza Cristina e de todos que prestigiaram esse ato político”, disse Silvia Cristina, que trabalha a pré-candidatura a uma das duas vagas ao Senado.

PP II – Além de Sílvia Cristina, que busca vaga no Senado, o ex-prefeito de Ji-Paraná (dois mandatos seguidos), ex-deputado estadual, Jesualdo Pires, que é pré-candidato a deputado federal formalizou a sua filiação do PP, o mesmo ocorrendo com o produtor rural, Marcelo Lucas, que foi oficializado pré-candidato na 1ª suplência de Sílvia Cristina ao Senado. Já Jesualdo Pires é apontado em pesquisas realizadas por institutos especializados como nome de enorme potencial eleitoral para conseguir uma das oito cadeiras da Câmara Federal. Nas eleições ao Senado em 2018, Jesualdo Não se elegeu senador, mas somou mais de 155 mil votos. Em Ji-Paraná foi o mais bem votado (41.647 votos), 38,8% dos votos válidos.

Respigo

Ji-Paraná já tem três candidatos de ponta para disputar as oito vagas â Câmara Federal. Além de Jesualdo Pires (PP) e Anselmo de Jesus (PT), já citados, tem o empresário do ramo hoteleiro, advogado, Jônatas França, do Podemos, que sempre atuou de forma significativa nos na organização política e este ano vai enfrentar as urnas+++ Político experiente nos bastidores, ex-secretário municipal, coordenador de campanhas e assessorando políticos, presidindo partidos. França é um nome novo, como pré-candidato, e que agora está na luta direta pela busca de votos. Ele está sempre entre os mais bem avaliados em enquetes realizadas por órgão de comunicação +++ Novato em busca do voto, mas experiente articulador, dirigente partidário, empresário. Deverá surpreender nas urnas +++ A Seleção Brasileira de futebol joga na terça-feira (31) contra a Croácia, às 20h em Orlando. O jogo é amistoso e serve de preparativos para ajustar a seleção para a Copa do Mundo, que terá início em 11 de junho e encerramento em 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México +++ Triste a informação da morte do servidor da Câmara de Vereadores de Porto Velho, Pedro Soares, fundador da Ascron (Associação dos Cornos Anônimos de Rondônia) entidade que ele dirigia com carinho e irreverência no domingo (29). Rondônia perdeu uma das suas figuras mais icônicas +++ Pedro da Ascron deixou um legado cultural da maior importância ao Estado. Que Deus o tenha e proteja sua Família.

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