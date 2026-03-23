Israel ataca Teerã e Irã ameaça travar petróleo

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 23/03/2026 às 10h25

Israel intensificou nesta segunda-feira (23) a ofensiva contra o Irã com uma nova série de bombardeios sobre alvos estratégicos em Teerã, ampliando uma guerra que já se estende por semanas e ganha dimensão regional.

A resposta iraniana veio no mesmo tom. Autoridades de Teerã ameaçaram bloquear totalmente o Golfo Pérsico com minas navais caso ataques atinjam suas áreas costeiras ou ilhas, além de ampliar ofensivas contra infraestruturas de energia em todo o Oriente Médio.

O conflito, que começou após ataques coordenados de Israel e Estados Unidos contra alvos iranianos, já se espalhou por diferentes países e envolve diretamente rotas estratégicas para o fornecimento global de energia.

Nos últimos dias, o Irã intensificou os ataques com mísseis e drones contra Israel. No sábado (22), projéteis atingiram cidades no sul do país, como Dimona e Arad. Em Dimona, que fica próxima a um complexo nuclear israelense, houve impacto em áreas urbanas, deixando dezenas de feridos. Os ataques conseguiram atravessar parte do sistema de defesa aérea, o que levantou questionamentos sobre a eficácia da proteção em cenários de ofensiva mais intensa.

Ao mesmo tempo, o Estreito de Ormuz se tornou o principal ponto de tensão. O Irã restringiu a passagem de embarcações e ameaça fechar totalmente a rota, por onde circula cerca de 20% do petróleo mundial. A medida já pressiona o mercado internacional e aumenta o risco de uma crise energética.

Diante da escalada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um ultimato ao Irã para reabrir completamente o estreito em até 48 horas. Caso contrário, ameaçou atingir diretamente instalações energéticas iranianas. Em resposta, autoridades iranianas afirmaram que poderão ampliar os ataques e considerar infraestruturas em toda a região como alvos legítimos.

Os reflexos econômicos já aparecem nos mercados internacionais. Em meio ao bloqueio do Estreito de Ormuz e ao temor de interrupção no fluxo de petróleo, o barril do Brent chegou a US$ 113,76 e o WTI a US$ 101,32 nesta segunda-feira. Na Ásia, o índice Nikkei, de Tóquio, caiu cerca de 3,5%, acompanhando perdas em outros mercados da região, pressionados pela alta do petróleo e pelo risco de inflação global, segundo a Reuters.

A escalada militar também avançou para o Líbano. Israel ampliou os ataques contra o Hezbollah, bombardeou pontes sobre o rio Litani e intensificou operações no sul do país. Segundo a Reuters, autoridades israelenses indicam que a ofensiva pode se prolongar por semanas, elevando o risco de expansão do conflito.

No campo humanitário, o impacto é crescente. No Líbano, mais de 1.000 pessoas morreram e cerca de 1 milhão foram deslocadas desde a intensificação dos ataques, de acordo com autoridades locais. Já no Irã, estimativas reunidas pela Reuters apontam mais de 1.300 mortos no país, com números totais do conflito superando 2.000 vítimas.